Аферисти придумали нову схему шахрайства з СІЗО: розкриті деталі

Аферисти в Україні - нова схема обману (фото: РБК-Україна)

Аферисти дурять продавців і покупців в інтернеті

В Україні активізувалися шахраї. Аферисти організували колл-центр прямо в слідчому ізоляторі. Ув'язнені мали технічну підтримку і були навчені обманювати продавців в інтернеті та їх покупців.

Однією з ошуканих клієнток виявилася Катерина Кобельник. Їй вдалося вийти на злочинну групу після спроби придбати планшет через сайт онлайн-оголошень. Про це повідомляє ТСН.

"Прийшло повідомлення в той чат, куди з 2017 року приходили всі повідомлення OLX. У мене такого ніколи не було, щоб у чат банку, наприклад, куди постійно надходять повідомлення, приходили такі смс-ки. І як тільки гроші пішли, через кілька секунд зайшли у свій кабінет і побачили, що ніяка покупка там не з'явилася", - розповідає Катерина.

Через деякий час цей самий планшет знову з'явився на сайті. Катерина зв'язалася з шахраєм в чаті, в якому він без найменших докорів сумління погодився розповісти про те, як працює. Він повідомив, що відправити смс-повідомлення може під логотипом будь-якого бренду.

"Я також можу на пошту відправити від OLX. На телефон також з будь-яким ім'ям зателефонувати. Спеціальні сервіси є в інтернеті. Вони закриваються постійно, а нові з'являються. Копійки, 10 центів. На пошту безкоштовно", - розповідає злочинець.

Представники компанії OLX, стверджують, що переговори з операторами мобільних мереж ведуться вже давно і ті щодня видаляють більше тисячі акаунтів кіберзлочинців. Але, незважаючи на це, кожен день близько 25 клієнтів попадаються на гачок шахраїв. На думку експертів ця шахрайська схема спочатку з'явилася в Росії, звідки й перекочувала до нас.

"Ноги з Росії, однак конкретного виробника цього софта ми не знаємо. Набираються групи таких працівників. Далі їх вчать, як треба спілкуватися з жертвою, якими системами користуватися. Навіть роблять частину роботи за них. Їхня справа - лише розмістити оголошення та отримати можливість відправити жертві посилання", - пояснює керівник відділу аналітики і стратегії OLX Віктор Нобіус.

Зі слів потерпілої, працівники псевдо колл-центру працювали прямо з одного СІЗО на території України. Справа набула розголосу лише після розміщення інформації в соціальних мережах, а метеріали були передані кібер-поліції.

Аферисти в Україні - нова схема обману

Нагадаємо, що аферисти придумали нову схему обману.

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Автор: Дарья Русина