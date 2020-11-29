Аферисти придумали новий спосіб обдурити українців: як не попастися

В Україні частішають випадки шахрайства в соціальних мережах і за допомогою телефонних дзвінків. Українці масово розповідають про недавні витівки аферистів. Як повідомляється, аферисти почали по-новому представлятися "банківськими співробітниками" і зламувати сторінки користувачів в соцмережах з метою отримати грошові кошти. Про те, які схеми обману діють в Україні на поточний момент – читайте нижче.

Так, аферисти змінили схему шахрайства, представляючись банківськими працівниками. Вони телефонують вже знаючи номер потенційної жертви та вимагають підійти до термінала на вулиці, щоб їх зміг зафіксувати відеореєстратор. Підозрілим українці здалося й те, що "співробітник банку" говорив російською мовою. Про це пише OBOZREVATEL.

"Вам необхідно авторизуватись, підійти до термінала, щоб камера могла фото - і відеорегіструвати. Ви, коли брали карту, вас фотографували", – заявив шахрай.

Жінка відмовилася куди йти, пояснюючи це тим, що зараз в країні карантин.

Однак зловмисник все ж змусив її перевести йому 500 грн за "реєстрацію через Приват24". Якби на карті було більше коштів, українка могла б позбутися і більшої суми.

Також банківські співробітники" пропонують перевірити транзакцію. Так одна українка втратила понад 50 тисяч гривень.

"Мама займалася зі своїм студентом. Їй зателефонували нібито з банку. Сказали, що потрібно лише перевірити транзакцію. Попросили переказати кошти на кілька карт. Вона прямо на уроці зробила все, як їй сказали. Понад 50 тисяч гривень трьома порціями перевела. Звернулися в поліцію, в банк. Частина суми, яку перевели одним з трьох траншей, вдалося повернути", – розповіла киянка Карина.

Часто обзвоном займаються ув'язнені прямо з місць позбавлення волі. Працює ціла мережа, обдзвонюють всіх підряд. Також нещодавно ми розповідали про ще один спосіб шахрайства, коли зловмисники зламують чужий аккаунт в соцмережах і виманюють гроші через їх знайомих.

Заступник директора ЕМА Олеся Данильченко розповіла, що у всіх випадках шахрайства з так званими "банківськими співробітниками", аферисти діють трьома способами:

або залякують розповідями про спроби вкрасти гроші з карти;

або переконують, що родич потрапив у небезпеку;

або заманюють обіцянками дешевої наживи (виграш у лотереї тощо).

Експерт радить взагалі не реагувати на дзвінки від імені банку. Як тільки вам дзвонять, припиняйте розмову або звертайтеся у свій банк з того номера телефону, який вказаний на зворотному боці банківської карти.

До цього ми писали, що аферисти знайшли нову схему вимагання через додатки для смартфонів.

Також раніше повідомлялося, що в Україні з'явився новий вид шахрайства за допомогою фейкових благодійних фондів.