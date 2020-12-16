Аферисти "кидають" українських заробітчан: як діють шахраї

Українські агентства з працевлаштування відправляють громадян за кордон на заробітки з неправдивими історіями для отримання притулку, "кидають" з роботою і надають житло з жахливими умовами з високою платою за оренду.

Про шахраїв вийшов спеціальний матеріал в ЗМІ Швеції, а українські журналісти провели власне розслідування. Про це передає "Сьогодні".

Офіс агентства-посередника, на яке скаржаться трудові мігранти, розташований в центрі Києва.

У фірмі відразу пропонують претендентам за гроші вирішити всі питання і гарантують допомогу, під час співбесіди дають прейскурант.

"Програма оформлення - 750 євро. 250 в Україні оплачуєте і 500 - вже в Швеції. Ви там на зв'язку завжди з координатором, вас там зустрінуть", - розповіли в агентстві.

На практиці ж виходить зовсім інша картина. За словами дівчини, яка вже скористалася послугами цієї фірми, у неї в Швеції були великі проблеми.

"Вони створюють вам історію, на підставі чого ви просите захист у Швеції. Одні були історії, що було насильство, другі були історії, що неправомірно відкривали кримінальні справи в Україні", - розповіла Марія.

Замість обіцяного проживання за 250 євро на місяць їй довелося платити 300 євро, причому умови були жахливі: бруд, відсутність меблів.

А з працевлаштуванням не склався взагалі, хоча в агентстві й обіцяли знайти роботу за пару днів.

"Ми запитували, але вони тільки годували нас обіцянками. Вони переносили з одного дня на інший день, пізніше - через тиждень. І вони просто не пізніше відключили телефони", - додала Марія.

Заробітчанин Михайло також зазначив: "Це агентство - повністю "розвод на гроші" людей".

Раніше повідомлялося, що в Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток - в Укрпошті пояснили, як розпізнати обман.

Нагадаємо також, що МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram виманюють гроші.