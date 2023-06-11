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Аферы и технологии магазинов, которые каждый день заставляют нас покупать больше

Как украинцев обманывают в магазинах (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Приятная музыка, запах хлеба на входе, большие яркие упаковки, шоколадные батончики у кассы. Так можно описать атмосферу в любом современном супермаркете. Часто мы не задумываемся, что все это и не только - обычные технологии маркетологов, из-за которых мы покупаем все больше и больше.

О том, как нас каждый день обманывают в магазинах - в материале Styler дальше.

Обман с упаковкой

  • Фишки в упаковке

Некоторые изготовители красивой упаковкой привлекают покупателей. К примеру, прозрачные элементы на упаковках с селедкой, где можно "подсмотреть" за красивой рыбой, привлекут внимание покупателя. Или упаковка с кофе, когда вы через отверстия можете понюхать зерна или молотый порошок.

На такие уловки часто ведется покупатель, предпочитающий товар с этими фишками, даже если он дороже.

  • Гигантские пачки

То же самое и с большими пачками, в которых на самом деле очень мало продукта. Часто это можно заметить с чипсами или другими снеками.

  • Уменьшение объема и сохранение цены

Так поступают с молоком, растительным маслом, когда литровая бутылка уменьшается до 870 граммов, а в нашем подсознании объем воспринимается как 1 литр. Меньше становится сливочное масло (180 граммов вместо 200), мороженое (когда-то стандарт был 100 граммов, теперь бывают и 60-граммовые пачки).

Вода в упаковке

Такой прием используется с мясом и рыбой, особенно замороженными.

К примеру, производители под маркой "глазированная рыба" продают почти половину упаковки воды, хотя согласно ДСТУ ее должно быть всего 2%.

Так же поступают и с фаршем, в который не нужно при готовке добавлять молоко или воду, ведь он и так "мокрый".

Расстановка продуктов

  • Хлеб в конце торгового зала

Вы можете заметить, что хлеб, который покупают украинцы почти каждый день, всегда находится в конце торгового зала. Пока вы дойдете до хлеба, вы встретите кучу акций, красивых витрин и т. д.

  • Мелочь у касс

Когда вы стоите в очереди, перед вами и вашими детьми всегда куча недорогих вкусностей, жевательные резинки. Стоят они недорого, и мы часто ведемся на такие предложения или дети уговаривают что-то купить.

  • Загляните вниз полки

Интересно, что внизу полок можно найти наиболее выгодную продукцию для вас. А вот то, что выгодно продать, будет стоять на уровне глаз, да еще с какой-то наклейкой типа "Акция", "20% скидки только сегодня".

Эти и другие уловки изо дня в день заставляют нас тратить лишнее в супермаркетах.

Узнайте также, как украинцев обманывают с замороженной рыбой.

Раньше мы писали о мошеннице в Киеве, которая "кидала" салоны красоты на дорогостоящие процедуры.

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