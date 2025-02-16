Аэропорты вызывают странное поведение у человека и эксперт объяснил, почему это происходит

Поведение людей в аэропортах и самолетах часто бывает странным, иногда даже асоциальным. Это могут быть просто легкомысленные поступки, как сон на полу или занятия йогой, а могут быть серьезные инциденты - от пьяных ссор до попыток открыть дверь самолета.
Почему аэропорты и самолеты вызывают у людей странное поведение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.
Странное, а порой и асоциальное поведение, в аэропортах и самолетах в последние годы стало более заметно. Психологи говорят, что эти проблемы и инциденты начали увеличиваться из-за увеличения задержки и откладывания рейсов по всему миру.
Некоторые авиакомпании даже призывают ограничивать пассажиров в доступе к алкоголю - где-то его полностью запретить для продажи, а где-то - ограничивать до двух напитков в баре аэропорта. И все это - чтобы избежать пьяных инцидентов. Но психологи говорят, что дело не только в алкоголе.
Многие пассажиры - это люди, которые летят на отдых. И в их восприятии путешествие и приключения начинаются уже в аэропорту. Они стремятся начать свой отпуск уже, ведь времени у них обычно 1-2 недели. Они обеспокоены полетом, а это заставляет вести себя нехарактерно или искать успокоение в алкоголе.
Шум и толпы в аэропортах - это тоже дополнительный фактор. Как отмечают специалисты в психологии окружающей среды, люди очень чувствительны к непосредственному окружению и могут легко стать "перегруженными" стрессорами, таким как толпа и шум.
Стресс и тревога вызывают раздражительность, как временную, так и постоянную. Люди, которые обычно тревожны, более склонны к гневу. А временное тревожное настроение вызывает вспышки гнева.
Также стоит посмотреть на аэропорт с психогеографической точки зрения. Психогеография изучает влияние мест на эмоции и поведение людей, особенно городской среды.
В кельтских культурах существует концепция особых "тонких мест" - часто священных рощ или лесов, где тонкая завеса между материальным и духовным миром. В тонких местах мы находимся между двумя сферами, фактически не полностью ни в том, ни в другом месте.
В современном технологическом мире аэропорты также можно рассматривать как такое тонкое место - лиминальные зоны, где границы исчезают. На буквальном уровне национальные границы исчезают. Пройдя контроль, мы попадаем на землю между двумя странами. Концепция места становится туманной.
Так же туманным становится и понятие времени в аэропортах. Собираясь сесть в самолет, мы находимся в пограничном пространстве между двумя часовыми поясами, собираемся прыгнуть вперед во времени или даже вернуться в прошлое. Некоторые рейсы прилетают раньше времени отправления, поскольку они пересекают часовые пояса.
"Умение управлять своим временем дает нам ощущение контроля над своей жизнью. Потеря этого может быть еще одним источником тревоги", - говорит психолог Стив Тейлор.
Аэропорт - это зона отсутствия, где настоящий момент нежелателен. Каждое внимание обращено к будущему, к своим полетам и приключениям, которые их ждут, когда они прибудут в пункт назначения. Эта интенсивная сосредоточенность на будущем часто вызывает разочарование, особенно, если рейсы задерживаются.
Изменчивыми становятся и личные границы. Незнакомцы делятся своими планами на путешествие и отпуск, разговаривают откровенно о каких-то очень личных вещах. На земле между границами - социальные запреты не действуют. А алкоголь может еще больше этому способствовать.
Из-за туманности времени и места аэропорты создают ощущение дезориентации. Мы определяем себя в терминах времени и места. Мы знаем, кто мы есть по отношению к нашим повседневным делам и привычной среде.
Все эти факторы могут иметь освобождающий эффект для человека. Иногда время для человека - это враг, который крадет мгновения жизни и подавляет сроками. А выйти за пределы времени - как выход из тюрьмы.
То же касается и идентичности. Чувство идентичности важно для нашего психологического здоровья, но может и ограничивать нас. Поэтому выйти за пределы наших обычных повседневных дел и среды ободряет. Свобода, которая начинается в аэропорту, продолжается во время наших путешествий.
"Согласно теориям психолога Зигмунда Фрейда, это можно интерпретировать как переход от нашего нормального цивилизованного эго к примитивной, инстинктивной части психики, которую Фрейд назвал идентификатором. По его словам, идентификатор является местом наших желаний и влечений, наших эмоций и агрессии, и оно требует мгновенного удовлетворения. Идентификатор обычно сдерживается эго, но он всегда может прорваться, особенно когда наши торможения ослабляются алкоголем или наркотиками", - объясняет психолог Стив Тейлор.
Некоторые отдыхающие позволяют своей идентификации проявить себя, как только они проходят через охрану. И как только они становятся опьяненными, идентификатор становится полностью доминирующим и может вызвать хаос.
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