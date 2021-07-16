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З аеропорту Харкова не можуть вилетіти пасажири: чекають вже 7 годин

Автор: Людмила Жукова

В аеропорту Харкова застрягли пасажири, які вилітають рейсами авіакомпанії SkyUp Airlines.

Про це повідомляють на онлайн-табло Міжнародного аеропорту "Харків".

Так, рейс PQ 499 з Харкова в Стамбул (Туреччина), який повинен був відправитися о 10:25, затриманий на більш ніж 7 годин — до 17:45.

Крім цього, рейс PQ 137 сполученням Харків — Одеса, який повинен був полетіти о 16:25, також затриманий приблизно на 8 годин — до 00:15 суботи, 17 липня.

Застряглі пасажири в аеропорту обурюються. Вони кажуть, що не розуміють, коли точно вони вилетять.

"Стоїмо в аеропорту з 00: 10 і виліт затримують на 7 годин мінімум і коли буде виліт не відомо. У залі очікування на поточний момент 80% дорослих і 20% дітей обіцяне годування не виконано, компанія JoinUp", - цитує ХС Харків.

За словами туристів, представники компанії не вийшли до них і нічого не пояснили з приводу ситуації, що склалася.

У Харкові пасажири застрягли в аеропорту

Як ми писали раніше, Міжнародний аеропорт в Одесі скасував всі рейси.

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