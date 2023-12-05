Аэропорт "Борисполь" открыл прием на работу: что это значит для украинцев (фото)

Недавно в ОП сказали, что аэропорт "Борисполь" откроется первым , когда для этого будут соответствующие условия. На одном из сайтов поиска работы появились "свежие" вакансии в "Борисполе", который прекратил работу с началом полномасштабной войны. В частности, ищут командиров воздушных судов, инженеров и т. п.

При подготовке материала использовались источники: сайт robota.ua, заявления Михаила Подоляка в эфире телемарафона и Андрея Ермака, эксклюзивный комментарий пресс-службы "Борисполя" для РБК-Украина.

РБК-Украина (проект Styler) проанализировало эти вакансии, а также поинтересовалось у пресс-службы аэропорта, что может означать такой шаг.

"Борисполь" открыл новые вакансии

На одном из популярных сайтов для поиска работы появились предложения о работе в аэропорту "Борисполь", который не работает уже почти два года. В частности, нам удалось найти следующие вакансии:

командир воздушного судна, инструктор А-319 службы организации обучения и тренировок летного состава - 32 609 гривен в месяц

командир воздушного судна, инструктор АН-148 службы организации обучения и тренировок летного состава - 27 522 гривны в месяц

командир воздушного судна, инструктор МИ-8 летной службы летного комплекса - 23 852 гривны в месяц

ведущий инженер по предполетному информационному обслуживанию группы по предполетному информационному обслуживанию центра организации и контроля полетов - 15 012 гривен в месяц

бортпроводник службы бортпроводников летного комплекса - 10 842 гривны в месяц

пилот летной службы летного комплекса - 18 431 гривна в месяц

По информации пресс-службы, всего на сайте представлено 18 открытых вакансий.

Скриншоты

Что говорят в правительстве

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "Борисполь" станет первым аэропортом, который заработает по завершении войны. По его словам, в настоящее время Украина может лучше защищать такие объекты. Поэтому как только ситуация с безопасностью будет разрешать, аэропорт снова будет принимать пассажиров.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что вопрос открытия аэропорта "вопрос не завтрашнего дня".

"Было сказано: аэропорт начнет символически работать, как только будет урегулирована ситуация безопасности. Здесь мы переходим к ключевому моменту: что такое урегулированная ситуация безопасности? Россия пользуется ключевым инструментом атаки гражданского населения - это крылатые ракеты, это дроны... Эта ситуация сегодня еще полностью не урегулирована. Но с точки зрения того, что должны думать о будущем, можно говорить о том, что и аэропорты должны работать в Украине", - сказал он.

Ответ аэропорта "Борисполь"

В комментарии нашему изданию пресс-служба "Борисполя" ответила, что аэропорт принимает все необходимые меры по сохранению инфраструктуры и высококвалифицированных работников аэропорта.

А вакансии, по их словам, всегда были и есть на платформах по поиску работы.

"Просим внимательно смотреть владельца конкретной вакансии. Ведь с деятельностью аэропорта "Борисполь" связано огромное количество рабочих, трудоустроенных в других компаниях и предприятиях", - говорится в сообщении.