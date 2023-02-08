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Адвокат рассказал про "развод" водителей на блокпостах. Как работает схема

Фото: Адвокат рассказал про остановки на блокпостах (ngu.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Проверка документов на блокпосте иногда заканчивается для водителя подозрением на вождение в пьяном виде. Человеку предлагают подуть в алкотестер или отказаться. Некоторые отказываются пройти тест на алкоголь и получают штраф в размере 17 тысяч гривен.

Что нужно знать в таких ситуациях рассказал адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.

Какие есть нюансы и что нужно знать

В случае вашего несогласия с результатом алкотестера или несогласием пройти обследование на месте, вы вправе потребовать сдать анализы в больнице, а полицейские обязаны вас туда доставить.

"Двух последних водителей как раз и удалось вытащить именно на этих аргументах, поскольку материалы дела не имели неопровержимых доказательств, что полицейские предлагали проехать водителю в больницу. И это не мои выдумки, а позиция Киевского апелляционного суда изложена в постановлении от 26.09.2022 года", - написал Симутин.

Наличие видео с боди-камер по делу. Если видео не непрерывно, апелляционный суд преимущественно не признает его безоговорочным самостоятельным доказательством, поскольку оно имеет признаки вмешательства и удаления.

Помните, что не могут быть свидетелями лица, по поводу беспристрастности которых есть сомнения. Правозащитник уточнил, что всех его делах свидетелями привлекались ребята из добровольных формирований, которые несли с ними службу. А они не могут быть независимыми свидетелями.

Советы от адвоката

Когда в протоколе вам предлагают написать замечания, то не пишите: "Не пил, не согласен". Обязательно укажите, почему вы не согласны, например: не доставили в больницу, отказали в повторном тесте, не дали возможности воспользоваться правовой помощью, привлечены пристрастные свидетели и т. п. Тогда ваши шансы победить возрастут в геометрической прогрессии.

"Правда, имел случай, когда возили в больницу, а затем составили протокол за отказ от наркотического освидетельствования – нагло развели водителя. И хотя в Деснянском суде мы проиграли, зато выиграли в апелляции", - резюмировал правозащитник.

Напомним, ранее адвокат объяснил, что делать, если вам вручают повестку на дороге.

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ПДРадвокат