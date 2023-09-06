Адвокат рассказала, кому из уклонистов от мобилизации в Украине "светит" тюрьма

В Украине продолжается мобилизации и военнообязанным приходят повестки для пополнения резервов армии. Людей, которые уклоняются от службы, могут наказать.

Как будут наказывать уклонистов

За использование явно поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса.

Наказание может включать штраф до 50 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан (67 100 гривен), либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

"Лицо, получившее поддельное заключение от военно-лекарственной комиссии, по которому была установлена непригодность к военной службе с исключением из военного учета, или временную непригодность и получившее в связи с этим отсрочку от призыва во время мобилизации и, возможно, уехавшее за границу, в случае выявления может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса", - пояснила адвокат.

Как отметила Марина Бекало, такие факты сначала должны быть выявлены в результате проверок комиссий ВЛК, которые определяют степень пригодности к военной службе. После соответствующего расследования в отношении лиц, получивших явно поддельные справки от ВЛК, будут возбуждены уголовные дела.

Под выражением "воспользовались поддельными справками" подразумевается оформление на основании этих поддельных документов заключения о полной или временной непригодности к военной службе, получение отсрочки или разрешение на выезд за границу.

Адвокат подчеркнула, что в случае обнаружения таких действий лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса.

Что важно знать

В то же время, по словам адвоката, факты подделки документов должны быть сначала обнаружены в результате проверок комиссий ВЛК. И только после расследования лицам, получившим поддельные справки ВЛК, грозит возбуждение уголовных дел.

Ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что военнообязанных украинцев, которые покинули Украину с поддельными справками о непригодности к службе, могут экстрадировать обратно домой.