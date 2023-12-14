Адвокат рассказал, когда можно унаследовать неприватизированную квартиру

Когда можно получить в наследство неприватизированную квартиру

Правозащитник привел пример, когда отец истицы умер, но еще при жизни в 2020 году предоставил пакет документов для приватизации квартиры, в которой был основным квартиросъемщиком. При проверке документов были обнаружены ошибки, которые устранила уже дочь, вернув исправленное заявление.

Считая, что права на указанную квартиру вошли в состав наследства, дочь просила суд признать за ним право собственности на квартиру в порядке наследования по закону.

Что решил суд?

В конце концов, иск удовлетворили. Верховный Суд оставил по-прежнему решение судов предыдущих инстанций, которое обжаловал Одесский горсовет.

Дело в том, что право на приватизацию квартиры, принадлежащей государственному жилищному фонду, имеют лица, постоянно в ней проживающие. Для получения права собственности на жилье лицо должно обратиться в соответствующий орган приватизации с надлежащим образом оформленным заявлением, которое подлежит рассмотрению названным органом в установленный срок.

Органы же приватизации и органы местного самоуправления не имеют права отказать жильцам квартир в приватизации занимаемого ими жилья, кроме случаев, предусмотренных законом.

Если гражданин, выразивший свободу на приватизацию занимаемой им квартиры, умер до принятия компетентным органом решения о приватизации, но после стечения месячного срока к его наследникам в порядке наследования переходит право требовать признания за ними права собственности на такую квартиру.

Помните, что обязательным условием перехода права требования на неприватизированную квартиру есть обращение наследодателя в соответствующий орган приватизации с надлежащим образом оформленным заявлением.