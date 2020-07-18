Адвокат розкрив нові деталі у справі Єфремова: усі подробиці

Не так давно з'явилася інформація, що 56-річний Єфремов хоче змінити захисника. При цьому адвокат Ельман Пашаєв спростовує подібні домисли і зазначає, що з підзахисним останнім часом у нього склалися досить теплі відносини.

Це й не дивно, адже Пашаєв зміг домогтися запобіжного заходу для Єфремова у вигляді домашнього арешту. "Я його забрав додому одним днем, що вони після цього хочуть? Подібного у практиці раніше не було, після аналогічного злочину - тільки під варту. Після цього взагалі нормально відмовлятися?" - прокоментував Пашаєв, передає Навколо ТБ.

Тим часом, п'ята дружина Єфремова - Софія Круглікова стала підробляти, незважаючи на те, що раніше актор пропонував їй сидіти вдома з дітьми та не відволікатися на сторонні справи.

"Соня вже доцент, викладає звукорежисуру, звукозапис та інші суміжні дисципліни в Інституті сучасного мистецтва. Але, звичайно, багато підробляє. Записує зірок на студії, бере як саунд-продюсер та режисер комерційні проекти. Тепер, мабуть, підробітків буде брати більше - дітей годувати треба", - прокоментували знайомі виданню КП.

З цього висловлювання можна зрозуміти, що сім'я артиста приготувалася до найгіршого. Дружина актора усвідомлює, що може залишитися одна. Заощаджень особливих у неї немає, тому розраховувати дружина може виключно на себе та свої сили.

Нагадаємо, що з'явилося нове відео смертельного ДТП з Єфремовим.

Ми писали, що мати Єфремова пророкувала погане життя сина.