Адвокат поделился двумя способами, как получить в наследство неприватизированную квартиру

Как унаследовать неприватизированную квартиру

"Большинство адвокатов вам сразу ответят, что нельзя получить такую квартиру в наследство. Но не все так плохо. Дело в том, что действующее законодательство предусматривает два способа, как все-таки не потерять эту квартиру и оформить ее на себя", - говорит юрист.

Первый способ - это признание права собственности на квартиру в порядке наследования через суд.

"Но этот способ будет эффективен исключительно при условии, что во время открытия наследства, эта квартира была местом жительства покойного наследодателя, или он сохранял право пользоваться им. Наследодатель при жизни подавал заявление о его приватизации, однако квартира безосновательно не была предоставлена ему в собственность. Или он подал заявление, но умер до принятия компетентным органом решения о приватизации", - объясняет Сащук.

Второй способ получить неприватизированную квартиру по наследству - это изменение договора съема жилого помещения и признание съемщиком - наследника.

"Этот вариант мне нравится больше. Если наследодатель не приватизировал квартиру, то он действительно не является ее владельцем, но он считается ее съемщиком на основании договора съема жилого помещения. А статья 106 жилищного кодекса говорит, что в случае смерти съемщика совершеннолетний член его семьи с согласия других членов семьи, проживавших вместе с ним, имеет право требовать уже его (родственника) признать съемщиком этой квартиры по ранее заключенному договору съема жилого помещение", - говорит адвокат.

Таким образом, наследник просто переоформляет договор найма на себя и в дальнейшем как полноценный съемщик получает возможность его приватизировать.