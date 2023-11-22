Адвент-календари заполонили украинские магазины. Что это такое, откуда происходят и как ими пользоваться

Что такое адвент-календарь

Адвент-календарь (по-немецки - Adventskalender) имеет и другое известное название - "рождественский календарь". Такие календари давно приобрели популярность в европейских странах. Дошла эта "мода" и до нас.

Адвентом называют начало рождественского сезона. Он традиционно стартует за четыре недели до Рождества.

Итак, адвент-календарь по существу показывает время, которое остается до Рождества.

Согласно традиции, это может быть открытка или картонный "домик с окошками", которые открываются и скрывают в себе небольшую конфету, печенье, презент, записку с пожеланием или заданием. В религиозных семьях там могут быть выдержки из Священного Писания.

Кроме того, адвент-календари могут иметь вид коробочек, мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешенных на ленте.

Рождественский календарь начинается чаще всего с первого из четырех воскресений до Рождества и заканчивается в сочельник.

Его можно приобрести как готовый (тематический, брендовый), так и смастерить самостоятельно.

Картонный адвент-календарь (фото: Wikipedia)

История происхождения

Древнейшие упоминания о рождественских календарях относятся к первой половине XIX века. Считается, что первыми использовать такие праздничные "атрибуты" начали последователи Лютеранской церкви в Германии.

Тогда это были просто отметки мелом на стене или на дверях, сделанные на фоне зажженной "праздничной" свечи. Впоследствии те, кто имел возможность, начали ежедневно до Рождества вывешивать в доме разные религиозные изображения.

Некоторые исследователи утверждают, что уже в 1851 году был создан первый деревянный адвент-календарь (изготовленный руками мастера).

Впоследствии обычай использовать такие календари распространился на территории немецкоязычных стран - в Австрии и некоторых регионах Швейцарии.

Первым печатным адвент-календарем считают "Рождественские часы", отпечатанные в начале XX в. в книжном магазине в немецком Гамбурге.

В 1904 году штутгартская газета Neues Tagblatt добавила вкладыш адвент-календаря в подарок своим читателям.

Через четыре года - в 1908 - печатник Герхард Ленг изготовил специальный картонный календарь в комплекте с вкладышами (небольшими картинками), которые можно было крепить на календарь - по одному на каждый день до Рождества. Считается, что в основу этого произведения легла идея его матери, которая давала своим детям по одной вкусняшке в день на протяжении последних недель до Рождества.

Со временем адвент-календари приобрели популярность во всей Европе и в США. Причем некоторые благодаря им "отсчитывают" время до Рождества, а некоторые - до Нового года.

Адресованы такие календари преимущественно детям, хотя встречаются и "взрослые" варианты.

Какие адвент-календари бывают

Рождественские календари были и могут быть совершенно разными по форме, наполнению или материалу изготовления.

Рождественские календари могут быть совершенно разными, даже "живыми" (фото: Wikipedia)

Такие "календари" можно купить или изготовить своими руками (иллюстративные фото: Рixabay)

В заключение стоит отметить, что в настоящее время существуют адвент-календари, которые никак не касаются рождественских или новогодних праздников.

Они "отсчитывают" время до других важных дат или праздников.