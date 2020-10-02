Я в пеклі і згорю на цьому даху: очевидці про катастрофічні пожежі в Луганській області

Пожежі в Луганській області (Колаж РБК-Україна)

Волонтери з Сєвєродонецька розповіли моторошні деталі про пожежі в Луганській області

В Луганській області не перестають палати пожежі й вогнем знищено вже майже 13 тисяч гектарів. Загинули 9 осіб, ще 17 госпіталізовано і доля близько двох десятків людей на цей момент невідома.

Координатор сєвєродонецького офісу благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Ворошилова розповіла для видання УНІАН про страшну катастрофу, яка спіткала мешканців Луганської області.

"Сусід всю ніч боровся з вогнем. Він увечері вивіз родину у безпечне місце і повернувся. Завів генератор, включив помпу. Поки вистачало бензину, поливав будинок та двір із даху. Навколо горіли сусідські будинки, він боявся, що полум'я перекинеться до нього. Коли я з ним зідзвонювалася у 2-3 годині ночі, він говорив: "Я як у пеклі. Мене з усіх боків оточив вогонь. Я тут і згорю на цьому даху". А все-таки він зберіг будинок, залишився цілий. Ось так люди ризикували. Сусід міг би поїхати, але не факт, що було б, куди повернутися", - розповіла Ворошилова і додала, що найстрашніше в тому, що контролювати ситуацію неможливо.

Вона зазначила, що вітер підхоплював полум'я з лісу, і пориви розносили його в різні боки. Будови спалахували в хаотичному порядку і постраждали не ті, що були ближче до дерев, а в різних місцях. У середу вогонь обійшов селище в центрі лісу, але в четвер і воно почало горіти.

Небезпечно стає вже і в Сєвєродонецьку. Місцеві жителі кажуть, що ні там, ні в навколишніх селах нічим дихати, у всіх червоні очі, дим стоїть щільною завісою.

"Вогонь йшов до району, де розташований завод "Азот". Пожежа на ньому могла бути небезпечною для всього міста. Це робоче підприємство, там на складах аміак, селітра і т. д. Відчуваємо себе як на пороховій бочці, вогонь оточує з усіх боків. І не забувайте, що йде війна", - додала Ворошилова.

Вона розповіла, що під Сєвєродонецькому є аеродром в лісі, де можливо по периметру могли бути закопані міни або залишилися снаряди, що не розірвалися. Вибухи були, але на щастя, нічого і нікуди не прилетіло.

Ворошилова повідомила, що частина будівель на КПВВ в Станиці Луганській згоріла повністю, через те, що при будівництві використовувалися пластикові блоки. Пожежа почалася, коли там стояла черга і КПВВ довелося закрити. Люди просто залишилися по різні сторони в підвішеному стані й незрозуміло, коли відкриють пункт.

Крім того, Ворошилова висловила припущення про причини пожежі та вважає, що без втручання людини тут не обійшлося. Вона додала, що місцеве населення шоковане і зараз про причини не думає, люди озлоблені та на чиновників, які до них приїжджають, просто кричать.

"Немає точних даних про загиблих. Є ті, кого ми не можемо знайти, можливо, їх евакуювали, і вони без телефонів у Сєвєродонецьку. Є одна сім'я з дітьми, яка не виходить на зв'язок. Всього не виходять на зв'язок чоловік 10-15. Незрозуміло, де ці люди виявилися під час пожежі. Серед них є і лежачі, які не могли самостійно вибратися", - пояснила волонтер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під загрозою загоряння в Луганській області виявилося 30 населених пунктів.

А також розповідали про те, що в мережі з'явилися моторошні фотографії наслідків пожежі в Луганській області.