Після пекельної спеки прийде дощовий холод: синоптики оновили прогноз на кінець липня

Погода в Україні незабаром стане спекотною, а на Півдні і Сході буде пекло до +34 градусів. Але такий стрибок на термометрі триватиме недовго - з приходом атмосферного фронту замрячить дощ, а температура знизиться до +23 навіть у спекотних південно-східних регіонах.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, стане спекотніше вже у вівторок, 28 липня. Особливо підвищення "градусів" відчують жителі прохолодних до цього північних і західних областей, де завтра буде +27+31. В інших областях +29+33.

Дощі завтра очікуються на Півдні, а також у Донецькій області. Менша ймовірність опадів в Одеській області.

У Києві завтра спекотно і без опадів. Вдень +29+31 градусів, та й найближча ніч буде теплою (+18+20).

Погода в Україні 28 липня (фото: meteo.gov.ua)

29 липня на Захід (плюс Житомирська область) прийде новий атмосферний фронт з дощами, грозами і шквалами. Але на температуру в дощовому регіоні це істотно не вплине. А от інші області будуть в зоні сильної спеки від +30 до +34 градусів.

У четвер, 30 липня, на Півночі температура знизиться, тут буде +25+28, як і на Заході. В інших областях все ті ж +30+34. Опади в цей день пройдуть по лінії Ужгород - Суми.

Погода в Україні 29 і 30 липня (фото: meteo.gov.ua)

П'ятниця 31 липня, принесе серйозне зниження в північні та західні області (+21+24). В Центрі +25+27, а на Півдні і Сході +26+31 градусів. Грозові опади в останній день липня вірогідні на значній частині країни (крім Півночі та Заходу).

1 серпня погода нагадає градусами і похмурим небом з дрібним дощем, що до осені залишився лише місяць. Сухо буде хіба що на Півдні. Температура в цей день +21+25, у південних областях +26+28 градусів.

Погода в Україні 31 липня і 1 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Втім, судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo, "подих осені" буде недовгим, і значення на градуснику з 2 серпня знову підуть вгору.

Нижче прогноз погоди на 10 днів для Києва, Львова, Запоріжжя та Харкова.

Погода в Україні на 10 днів (фото: gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує пік спеки на середу, 29 липня. Але вже до четверга - п'ятниці прийде дощовий атмосферний фронт.

Раніше ми писали, що дощем затопило Кирилівку, але незабаром ще один курорт на Азовському морі пішов під воду.