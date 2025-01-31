Адаптируются к любым условиям: какие существа эволюционируют быстрее всего

Почему некоторые существа эволюционируют быстрее

Эволюция происходит в течение тысячелетий, но может происходить и за несколько поколений.

Например, дарвиновские зяблики на Галапагосских островах быстро развили специализированные клювы, когда изменились их возможности питания, а зеленый анолис (Anolis carolinensis) развил более крупные подушечки пальцев ног - это позволило ему забираться выше, спасаясь от хищников.



Зеленый анолис (фото: wikipedia.org, User: Paul Hirst)

А перечная бабочка (Biston betularia) стала темнее окрашенной, когда промышленная революция загрязнила города черной сажей.

По словам Майкла Бентона, палеонтолога позвоночных из Бристольского университета в Великобритании, пока трудно установить всегда ли какие-то конкретные организмы эволюционируют быстро.

Как отметил ученый, есть две основные теории. Одна из них заключается в том, что на самом деле существует что-то врожденное, фундаментальное в определенных организмах, что означает, что одни быстро эволюционируют, а другие - медленно.

Другая теория заключается в том, что каждый организм способен быстро эволюционировать, но это зависит от изменений в окружающей среде, которая является катализатором эволюции. Поэтому медаль за "самый быстрый эволюционер" очень противоречива

Какие существа эволюционируют быстрее всего

Некоторые ученые присуждают этот титул туатарам (Sphenodon punctatus), ящероподобным животным, обитающим только в современной Новой Зеландии.

Эти рептилии - единственные оставшиеся в живых из отряда Rhynchocephalia, который был более распространенным в мезозойскую эру (251,9-66 миллионов лет назад), чем Squamata, ряд современных ящериц и змей, пояснил Бентон.



Туатары эволюционировали стремительно (фото: wikipedia.org)

Исследование 2008 года, опубликованное в журнале Trends in Genetics, проанализировало древнюю и современную ДНК туатары и обнаружило, что эти так называемые живые окаменелости на самом деле имеют самый быстрый среди позвоночных животных темп молекулярной эволюции.

Это означает, что хотя фенотип вида, или физический вид, мало изменился за миллионы лет, его ДНК стремительно эволюционировала.

Так же ученые обнаружили, что пингвины Адели (Pygoscelis adeliae) генетически эволюционировали в два-семь раз быстрее, чем должны были бы, хотя их внешний вид мало изменился.



Пингвины Адели эволюционировали гораздо быстрее, чем другие виды пингвинов (фото: wikipedia.org, User: Jerzy Strzelecki)

Но не все ученые согласны с тем, что эта эволюция на уровне генома делает туатар наиболее быстро эволюционирующим видом.

По мнению Майкла Ли, биолога из Университета Флиндерса и Музея Южной Австралии, анатомически туатара, похоже, не слишком эволюционировала, потому что она идеально приспособлена к Новой Зеландии.

Зато, по словам ученого, цихлиды озера Виктория - это позвоночные с самым быстрым темпом эволюции из всех других видов, живущих сегодня. Более 500 видов цихлид (Cichlidae, семейство рыб) эволюционировали в нем за последние 15 000 лет - относительно короткий промежуток времени.



Цихлида шмель (фото: wikipedia.org, User: Nicolas COUTHOUIS)

"Виды не только распадаются на новые подвиды, но и меняют свой внешний вид, чтобы соответствовать различным нишам в окружающей среде", - сказал Ли.

Например, некоторые питаются планктоном, находящимся выше в толще воды, тогда как другие перебирают личинки на илистом дне озера.

Кроме этого, выбирая для размножения только особей с похожими чертами, цихлиды могут создавать отдельные виды через несколько поколений. Затем, когда разные виды скрещиваются, они создают гибриды, которые также могут иметь потомство.

Впрочем, хотя золотую медаль за самый быстрый процесс эволюции могут получить цихлиды, есть и другие претенденты на серебро и бронзу.

Как считает Джеймс Страуд, биолог-эволюционист из Технологического института Джорджии, гупи (Poecilia reticulata) является одним из кандидатов. Исследование показало, что гупи в свободном от хищников притоке Тринидада эволюционировали со скоростью от 3 700 до 45 000 дарвинов - единицу измерения, которая используется для стандартизации темпов эволюции.



Гупи (фото: wikipedia.org, User: Bastet78)

Это по сравнению с 200 000 дарвинов при искусственном отборе у мышей и максимум одним дарвином для темпов, наблюдаемых в ископаемых останках.

В то же время городские виды также претерпевают эволюционные изменения чрезвычайно быстро. Ящерицы в Майами, возможно, развивают более высокую толерантность к похолоданиям, а некоторые растения зацветают в начале сезона в ответ на более раннее таяние снега.

Поскольку изменение климата меняет температуру, уровень солености, погодные условия и другие аспекты окружающей среды, ученые ожидают ускорения эволюции различных видов.