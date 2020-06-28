Абрикоси підвищують імунітет і поліпшують роботу організму: кому їх їсти категорично не можна

Кому абрикоси їсти категорично не можна (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали головні властивості абрикосів і розповіли, кому їх їсти протипоказано

В Україні починається сезон абрикосів, і медики стверджують, що це дуже смачний фрукт, який здатний підвищити імунітет і налагодити роботу кишківника. Однак не всім абрикоси можна їсти.

В абрикосах міститься багато антиоксидантів і вітаміну А. В 3-4 абрикосах (100 грамів) міститься всього 45 ккал. Крім того, у них низький глікемічний індекс і вони чудово підходять для діабетиків. Про корисні властивості абрикосів повідомили на порталі saladeprensa.org.

Як відзначають фахівці, абрикоси знижують ризик розвитку дегенерації сітківки, сліпоти та інших проблем із зором. У цих фруктах містяться вітаміни А і С, які захищають імунну систему людини та формують процес росту у дітей та підлітків.

Також абрикоси нормалізують роботу кишківника, допомагають уникати запорів і навіть допомагають позбавлятися від зайвих кілограмів.

Абрикоси допомагають нормалізувати водяний баланс в організмі та справляються із затримкою рідини, а також знижують артеріальний тиск, нормалізують високий рівень холестерину.

Кому абрикоси їсти не можна:

Людям з алергією на латекс, через те, що можуть виникнути перехресні реакції.

Протипоказані абрикоси людям з каменями в нирках.

Не варто вживати насіння абрикосів, оскільки у них є ціанід і є ризик отруєння.

Людям з гастроентеритом абрикоси протипоказані до повного одужання, бо вони є натуральним проносним і можуть знизити зниження діареї.

Як вживати абрикоси

Краще всього абрикоси є свіжими та стиглими. Також вони будуть корисні у вигляді напоїв, як добавки в салати, напої та солодощі.

Ще абрикоси позитивно впливають на стан шкіри і їх використовують у косметичній промисловості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти огірки.

А також розповідали про те, які продукти не варто класти у свій кошик в супермаркетах.

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Автор: Анна Шиканова