"А за что мы воюем?" Известный певец сказал, что думает о веселье и праздновании во время войны

В последнее время снова возникают споры из-за того, могут ли украинцы думать о праздниках и веселье сейчас. Ведь в противовес мнению о необходимости жить и наслаждаться праздниками несмотря ни на что, можно привести слова о том, что все мы должны сконцентрироваться на помощи ВСУ на войне в целом.

Сам Мирзоян отметил, что замечает, насколько сильно развилась сфера развлечений. Поэтому он разделяет мнение о неуместности определенных моментов, которые присутствуют в тылу.

"Речь об обычном сознании. А за что мы воюем? Чтобы здесь была мирная жизнь, чтобы здесь было все. А посмотрите, как сфера развлечений разгулялась, сколько построено отелей, сколько построено каких-то развлекательных центров! И ты смотришь, сколько автомобилей 2023-2024 года выпуска... Тыл живет и даже не понимает, что происходит", - заявил Арсен.

Мирзоян с военными (фото из личного архива певца)

Более того, певец вспомнил, как в начале полномасштабной войны он и музыкант Александр Положинский активно волонтерили в Киеве. Мирзоян помогает военным еще с 2014 года, а в феврале 2022 он встретил полномасштабную войну в столице.

"Никто не знал, сколько продержится Киев. Ва-банк. И каждый поступил по-своему. Мы с Положинским скидывались деньгами, покупали мешками овощи каждое утро, отвозили волонтерам, они готовили, мы развозили по госпиталям еду. Заправляли канистры бензином для скорых. А ночью делили три магазина, пачку патронов и один неподъемный броник на двоих", - рассказал артист.

"У нас должен был быть тур, я готовился, собирал деньги. Я тогда последние деньги потратил на три машины. И ты вот так ночами не спишь, ездишь, помогаешь. Например, машина не стоила каких-то безумных денег. Я помню, что покупал джипы по две-две с половиной тысячи евро. Плюс надо ехать, есть, где-то ночевать. Если это было лето, то была еще нормальная экономия, можно было спать на стоянке где-то, в машине прямо. А если зима - то нет, нужно в отель", - добавил он.

Певец Арсен Мирзоян рассказал о поездках к военным (фото предоставлено артистом)

Сейчас Мирзояну и его команде удалось немало сделать. По словам певца, ему хочется видеть "коллективное неравнодушие".

"Ну и таким образом, мы перегнали примерно 1000 автомобилей. Если в среднем все это умножить, то это серьезная сумма. И это не учитывая дроны, антидронные ружья, РЭБы и все такое, начиная с масхалатов до такмеда. И хочется наблюдать коллективное неравнодушие, а не всегда видишь", - резюмировал Арсен.