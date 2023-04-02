"А потом он шлепнул меня по ягодицам": пассажирка пожаловалась на домогательства проводника Укрзализныци

Пассажирка поезда "Ясиня-Запорожье" Анна Шеремет рассказала о домогательствах проводника поезда. Она пошла купить у него воды, а он начал к ней приставать. После жалобы начальнику поезда, женщине устроили настоящий допрос.

Проводник потянул за низ футболки

По словам женщины, она пошла к проводнику, чтобы купить воды. А он изначально вел себя странно.

"Все началось с того, что он со мной очень странно разговаривал, заглядывал в глаза, посмеивался. Сначала я подумала, что это просто старший человек, может, у него принято так общаться. Мне это было не очень приятно, поэтому я просто вежливо рассчиталась и развернулась, чтобы выйти. Но внезапно я почувствовала, что что-то тянет мой низ футболки, ее как будто немного приподнимают. А потом он хлопнул меня по ягодицам", - рассказала Анна.

Она призналась, что похожие ситуации в транспорте уже бывали и она всегда не знала, как реагировать.

"В какой-то момент я зацепенела. У меня была похожая ситуация в общественном транспорте, и тогда я также не знала, что делать. Я не могла повернуться, что-то крикнуть - просто продолжила путь в свое купе", - призналась пассажирка.

Знакомый, с которым женщина ехала в одном вагоне, посоветовал сразу же позвонить на горячую линию. Анна так и поступила. Написала в чат-бот "Укрзализныци". Обращение зафиксировали и ответили, что скоро подойдет начальник поезда.

На тот момент она не знала, что кроме обращения на горячую линию, она может обратиться также в полицию. Ей казалось, что для этого нужна какая-то экспертиза - синяки, следы насилия.

"Думала, что у меня должны быть какие-то доказательства - экспертиза у гинеколога, если это изнасилование, или синяки, если меня кто-то удерживал. А тут меня просто шлепнули - это такой типичный опыт для женщин, что я думала, что его даже не воспримут. Поэтому я легла на свое место и быстро уснула", - признается Анна.

Однако она быстро проснулась из-за страха. Женщина понимала, что находится с проводником в одном помещении, он может в любой момент зайти в ее купе. Она боялась выйти в коридор или туалет, потому что была напугана, и не знала, что он может сделать.

Начальник поезда задавал странные вопросы

Анна Шеремет рассказала, что начальник поезда действительно пришел быстро. Но он ее постоянно перебивал и задавал странные вопросы.

"Начальник пришел, но он меня постоянно перебивал, выспрашивал, точно ли это произошло, говорил, что ему тяжело в это поверить, потому что ранее таких жалоб на проводника не было. Из-за этих странных и непонятных вопросов я чувствовала себя не очень хорошо. Они выбили из себя, у меня даже начали закрадываться сомнения, действительно ли это было. И какой смысл мне был придумывать эту историю по поводу абсолютно незнакомого мне человека?" - описала пассажирка.

Она добавила, что хотела только одного - чтобы виновный был наказан и больше ни с кем такой ситуации не повторилось.

"Я знаю, кто это сделал, знаю, что этого не должно было произойти и что это должно как-то наказываться. После нашего разговора начальник поезда сказал, что будет просить у проводника разъяснение и спросил, что ж ему с этим делать, какого наказания я хочу для работника. Я ответила, что увольнения", - рассказала Анна.

Только позже она узнала, что ее могли переместить в другой вагон, а проводника снять со смены. Ей могли предоставить психологическую поддержку. Но ее оставили на том же месте.

Какое наказание получил проводник

Сначала начальник поезда вернулся к Анне и сказал, что проводник таким образом просто с ней шутил и никаких касаний не было.

"Я вообще не поняла, к чему это было, какой реакции он от меня ожидал. Я рассказала о ситуации, а в ответ получила не поддержку, а только сомнения и заявления о том, что такого не может быть. До конца поездки я много времени провела в тамбуре в другом конце вагона и думала о том, какая это была неадекватная реакция. Потом я договорилась с проводницей другого вагона, что она выпустит меня через свои двери, чтобы мне не нужно было снова видеться с этим мужчиной", - рассказала пассажирка.

Неприятный инцидент с Анной Шеремет произошел в ночь с 14 на 15 марта. Через пару дней она позвонила в "Укрзализныцю", чтобы узнать, как отреагировали на ее жалобу.

"Проводник получил только выговор, то есть штамп в трудовой книжке. Когда я спросила об увольнении, мне сказали, что такое произойдет, если у него соберется три таких выговора. То есть, еще две женщины должны пострадать от домогательств, чтобы работника отстранили наконец-то от работы с людьми. И не все отважатся говорить об этом, то сколько женщин действительно еще пройдут через мой опыт?" - пишет женщина.

Она добавила, что если проводника не наказать сейчас, то он поймет, что последствий у его действий не будет, и будет чувствовать себя еще свободнее. Более того, под постом Анны в социальных сетях было много комментариев от женщин, которые сталкивались с подобными ситуациями.

В "Укрзализныце" ответили на информационный запрос и сообщили, что обстоятельства инцидента полностью не установлены, так как в вагоне не было видеофиксации. Но они передали обращение в правоохранительные органы, чтобы провести детальное расследование.

"Молчать о позорном - не наш подход. Только молниеносная реакция и привлечение правоохранителей для беспристрастного расследования. Если имеют место пренебрежительные слова, а тем более действия, они должны жестко наказываться по закону. Если нет, имя и честь нашего сотрудника не должны быть предметом хейта в соцсетях. Поэтому мы запросили скорейшую и тщательную проверку, имели ли место признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 153 УК Украины. Толерантность, если подтверждается такое поведение, нулевая", - сообщили в компании.

На период следственных дел проводника отстранили от обслуживания пассажирских рейсов. Также в Укрзализныце напомнили алгоритм действий в таких ситуациях: обращаться к начальнику поезда и свидетелям, фиксировать факт неправомерного поведения и сразу вызывать полицию.