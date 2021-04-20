Вакцинуватися Pfizer без черги не вийде: у МОЗ розповіли, кому дістануться залишки

В Україні залишками вакцини Pfizer не будуть вакцинувати бажаючих. Тепер будуть прищеплювати українців, які перебувають у списках першого і другого етапів імунізації, згідно з "дорожньою картою" МОЗ.

Головний санлікар навів приклад. Після використання, наприклад, Pfizer залишаються дози, їх не будуть вводити публічним особам, політикам, громадським діячам, як це було раніше для популяризації вакцинації, а будуть вводити особам із груп найбільшого ризику. Це медичні та соціальні працівники, літні люди, військовослужбовці.

"Залишки вакцини скасували. Тепер немає такого, що залишками будуть вакцинуватися публічні особи, щоб популяризувати саме щеплення. Що таке залишки? Наприклад, Pfizer вона в шестидозному флаконі. Якщо прокололи п'ять осіб, то може залишитися одна доза. Її використовують лише для тих людей, які потрапляють в перший-другий етап кампанії з вакцинації. Це медпрацівники, працівники, пенсіонери, для яких можна і потрібно використовувати цю вакцину", — пояснив Віктор Ляшко.