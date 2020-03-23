Перший заражений коронавірусом в Житомирі звернувся до українців: люди, що ви творите

Житель Житомира зробив заяву (Колаж РБК-Україна)

Перший інфікований коронавірусом чоловік з Житомира звернувся до мера міста

Коронавірус в Україні інфікував 73 людини, з них троє загинули. Перший інфікований чоловік COVID-19 в Житомирі звернувся до мера міста і зробив заяву. Відео з лікарні, де він зараз знаходиться, він розмістив на своїй Facebook-сторінці.

Чоловік заявив, що проти нього в ЗМІ розгорнули кампанію ненависті і неправдивої інформації. По-перше йому не 56 років, а 49, а по-друге він не привозив у місто групу іноземців з 34 осіб.

"В ЗМІ і соцмережах почали поширювати брехню про те, що я привіз у Житомир з Австрії туристичну групу у складі 34 осіб, яких вночі випустив в рідному місті, і вони як зомбі поширюють інфекцію в місті. Сьогодні вже минуло п'ять днів з тих пір, як ви про це заявили. Я хочу запитати, чи виявлені ці люди. Ви сказали, що цим займається обласна міліція і СБУ. Я хочу запитати, де ці туристи? Невже наші спецслужби не могли встановити цих людей, то може їх і не було", - заявив Вадим.

Українець розповів, що в місті створена атмосфера ненависті і страху. Людей, які приїжджають з-за кордону, ображають і ненавидять.

"Люди, що ви робите, зупиніться. Подивіться на інші країни, згадайте, як в Китаї люди згуртувалися в боротьбі з цим лихом. Люди в світі намагаються підтримати один одного, а у нас все навпаки - варто чхнути в громадському транспорті і на тебе направляють суворі погляди. В Україні негативно ставляться до людей, які повертаються додому, мовляв, залишайтеся, де були", - закликає Вадим.

Житомирянин звернувся до мера і українцям (Facebook)

Вадим нагадав, що прилетів він із товаришем Максимом та його 11-річним сином. Не було ніяких туристів. Він звернувся до мера міста визнати свою помилку і тоді, він не буде подавати на нього до суду за наклеп.

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