90-річна українка з інвалідністю перемогла коронавірус: не надто переймалася

Українка в дуже поважному віці та з хронічним бронхітом перехворіла на коронавірус і одужала. На 90-й день народження співробітники стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування Бучацького району в селі Бариш під Тернополем влаштували їй справжнє свято.

Юлія Проста з села Киданів Бучацького району потрапила в будинок для літніх людей на схилі років, бо у жінки не залишилося сім'ї. Про це пише газета "Експрес".

Там у відділенні стаціонарного догляду вона знаходиться останні 5 років. У квітні в установі заразилися на COVID-19 16 з 19 підопічних і працівників, серед яких була і 89-річна Проста.

Як розповіла завідувачка відділення Ольга Долик, пані Юлія є інвалідом другої групи - під час Другої Світової війни вона втратила ногу.

Також медики додали, що жінка часто застуджується, має бронхіт.

"Вона щиро віруюча людина. Завжди приймала в оселі паломників, які йшли пішки до Зарваниці. Навіть у нас ці люди її відвідують", - говорить Долик.

Пані Юлія багато молиться, досі читає без окулярів релігійні книги, молитовники, має чудову пам'ять. Дивитися телевізор не любить - їй це нецікаво.

Коли заразилася на коронавірус, у бабусі був сильний кашель, температура підвищилася до 38 градусів.

"Пані Юлія не дуже переживала, навіть до лікаря їхати не хотіла. Казала, що завжди перебуває з Богом і сподівається на нього. Але ми переконали, що там їй допоможуть", - розповіла медсестра Ганна Іванівна.

І жінка справді одужала.

Доник зазначила, що коли Простій виповнилося 90 років, співробітники відділення купили їй подарунок, букет квітів, влаштували свято.

"У неї так сяяли очі, вона була така щаслива. А як подзвонили люди з рідного села, привітали, це була для неї велика радість ", - додала вона.

Раніше ми писали про те, що 93-річна українка з Дніпра перемогла коронавірус і розповідали, як її лікували.

Нагадаємо також, що раніше у Вінницькій області 73-річна українка після гострого інфаркту перемогла коронавірус.