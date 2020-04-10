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73-річна українка після гострого інфаркту перемогла коронавірус (відео)

STYLERКоронавірус    10.04.2020 - 19:55
73-річна українка після гострого інфаркту перемогла коронавірус (відео)
Коронавірус в Україні перемогла літня жінка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус змогла перемогти 73-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія

Коронавірус в Україні виявили вже в понад двох тисяч людей. Як відомо, у групі ризику COVID-19 літні люди з тяжкими хворобами серця, діабет і так далі. Але 73-річна жителька Вінницької області, що має серйозні недуги, змогла перемогти коронавірус. Що відомо про чудесне зцілення - в матеріалі Styler.

Про одужання найстаршої пацієнтки Вінниччини розповів Сергій Моргунов, мер Вінниці, під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з епідемією у регіоні.

За словами Моргунова, у літньої пацієнтки в анамнезі недавно перенесений гострий інфаркт. Крім того, інфікування штамом SARS-CoV-2 призвело до серйозних ускладнень двосторонньої пневмонії.

Пацієнтка вже вилікувалася, і провела перший день після хвороби вдома. Моргунов побажав жінці здоров'я.

Чиновник також розповів, що вік хворих в області від 10 місяців до 73 років і серед них - 31 медик. Вилікувались вже 6 пацієнтів, в тому числі один медпрацівник з пологового будинку.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Вінниці 10.04.2020

Опубліковано Сергієм Моргуновим Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Брифінг по коронавірусу в Винницькій області (відео: facebook.com/SAMorgunov)

У Вінницькій області станом на вечір 10 квітня 119 інфікованих коронавірусом.

Раніше ми повідомляли, що в семи областях України і в одному місті ввели суворі обмеження на вихідні 11-12 квітня, в тому числі і заборону виходити з дому.

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