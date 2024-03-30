9 тревожных признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к стоматологу

Пародонтит - опасная болезнь, которая может привести к потере зубов, если поздно обратиться к стоматологу. Именно поэтому очень важно распознать первые тревожные симптомы и немедленно приступить к лечению.
О том, какие признаки пародонтита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стоматолога Татьяны Викович-Вдовенко в Instagram.
"Заболевания десен часто протекают без особых ощущений для пациентов до поры до времени. То есть симптомы могут появиться только на поздних стадиях, когда уменьшаются шансы спасти зубы", - говорит врач.
Стоматолог добавляет, что можно ощутить предупредительные признаки заболевания десен, поэтому обращайте внимание на следующее:
"Если отмечается хоть один из описанных признаков, лучше обратиться за консультацией к пародонтологу. Визиты на регулярные профессиональные гигиены являются профилактикой возникновения и залогом того, что если пародонтит и диагностируется, то на начальном этапе, когда его легко лечить", - объясняет Викович-Вдовенко.
"Проблемы начинаются с поверхностного воспаления - гингивита, который является легкой формой заболеваний десен. Он возникает из-за имеющихся мягких и твердых зубных отложений на поверхности зубов, и совсем незначительно под десной (не глубже 3 мм). При гингивите десны краснеют, отекают и кровоточат. На этой стадии дискомфорт незначителен или почти отсутствует", - объясняет врач.
При своевременно проведенном профессиональном лечении и надлежащем уходе за полостью рта в домашних условиях гингивита можно избавиться.
"Нелеченный вовремя гингивит перерастает в пародонтит. Со временем, отложения опускаются вдоль корней зубов, ниже линии десен. Токсины, вырабатываемые бактериями в зубном налете, раздражают десны и стимулируют возникновение воспалительной реакции, в ответ на которую организм запускает процесс поражения и разрушения десен и кости, которые удерживают зубы", - говорит стоматолог.
Десна отделяются от зубов, образуя карманы между зубами и деснами. По мере прогрессирования заболевания карманы становятся глубже, а ткани десен и кости разрушаются все больше и глубже. Впоследствии, поскольку остается мало тканей, удерживающих зубы, они расшатываются и выпадают.
"Поэтому лучше регулярно ухаживать за зубами самим и обращаться к стоматологу вовремя", - советует Викович-Вдовенко.
Читайте также о том, какая стоматологическая проблема провоцирует "мужские" болезни.
Ранее мы писали о неочевидных факторах, влияющих на здоровье десен у женщин.