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9 тревожных признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к стоматологу

Когда нужно обращаться к стоматологу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Пародонтит - опасная болезнь, которая может привести к потере зубов, если поздно обратиться к стоматологу. Именно поэтому очень важно распознать первые тревожные симптомы и немедленно приступить к лечению.

О том, какие признаки пародонтита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стоматолога Татьяны Викович-Вдовенко в Instagram.

Какие признаки указывают на то, что у вас пародонтит

"Заболевания десен часто протекают без особых ощущений для пациентов до поры до времени. То есть симптомы могут появиться только на поздних стадиях, когда уменьшаются шансы спасти зубы", - говорит врач.

Стоматолог добавляет, что можно ощутить предупредительные признаки заболевания десен, поэтому обращайте внимание на следующее:

  • у вас есть места, где постоянно не вычищаете налет
  • красные, багровые, синюшные, отечные, чувствительные десна
  • кровотечение при чистке зубов, использовании средств для межзубной чистки или употреблении твердой пищи
  • десны, отступающие или отходящие от зубов, опускаются, из-за чего зубы выглядят длиннее, чем раньше
  • появляется подвижность зубов, или зубы быстро меняют свою позицию
  • проявляются гнойные выделения в участках между десной и зубами
  • постоянный неприятный запах изо рта
  • изменения в прикусе, которые ощущаются, когда вы кусаете, жуете или просто сжимаете зубы
  • изменение размещения съемных протезов из-за изменения размещения опорных зубов

"Если отмечается хоть один из описанных признаков, лучше обратиться за консультацией к пародонтологу. Визиты на регулярные профессиональные гигиены являются профилактикой возникновения и залогом того, что если пародонтит и диагностируется, то на начальном этапе, когда его легко лечить", - объясняет Викович-Вдовенко.

Чем и почему болеют десна

"Проблемы начинаются с поверхностного воспаления - гингивита, который является легкой формой заболеваний десен. Он возникает из-за имеющихся мягких и твердых зубных отложений на поверхности зубов, и совсем незначительно под десной (не глубже 3 мм). При гингивите десны краснеют, отекают и кровоточат. На этой стадии дискомфорт незначителен или почти отсутствует", - объясняет врач.

При своевременно проведенном профессиональном лечении и надлежащем уходе за полостью рта в домашних условиях гингивита можно избавиться.

"Нелеченный вовремя гингивит перерастает в пародонтит. Со временем, отложения опускаются вдоль корней зубов, ниже линии десен. Токсины, вырабатываемые бактериями в зубном налете, раздражают десны и стимулируют возникновение воспалительной реакции, в ответ на которую организм запускает процесс поражения и разрушения десен и кости, которые удерживают зубы", - говорит стоматолог.

Десна отделяются от зубов, образуя карманы между зубами и деснами. По мере прогрессирования заболевания карманы становятся глубже, а ткани десен и кости разрушаются все больше и глубже. Впоследствии, поскольку остается мало тканей, удерживающих зубы, они расшатываются и выпадают.

"Поэтому лучше регулярно ухаживать за зубами самим и обращаться к стоматологу вовремя", - советует Викович-Вдовенко.

Читайте также о том, какая стоматологическая проблема провоцирует "мужские" болезни.

Ранее мы писали о неочевидных факторах, влияющих на здоровье десен у женщин.

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