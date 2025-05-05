9 ежедневных привычек, которые гарантированно сделают человека счастливым

Делайте ежедневно 5 добрых дел

Делать 5 добрых дел каждый день - это простой, но мощный способ сделать жизнь более содержательной, улучшить настроение и укрепить связи с другими людьми. Добрые дела необязательно должны быть большими - даже маленькие жесты могут иметь большое значение.

Вот примеры таких добрых дел:

улыбнуться и искренне поздравить кого-то

помочь пожилому человеку донести сумки

написать теплое сообщение другу или родному

отдать одежду или вещи тем, кто в этом нуждается

похвалить кого-то за хорошо выполненную работу

Сосредоточьтесь на благодарности

Доцент кафедры развития человека и культуры в Техасском университете в Остине и исследовательница самосочувствия Кристин Нефф советует составить список вещей, за которые вы благодарны - от малых и больших. Благодарность - это противоядие от стресса. Человек может настроить себя на более позитивную траекторию дня, если начнем утро с благодарности.

Когда вы просыпаетесь, подумайте о чем-то, за что вы благодарны.

Чувствуйте природу каждый день

Выходите на улицу каждый день и позвольте естественному свету, звукам, запахам и окружению снизить стресс и поднять настроение.

Исследования показывают, что пребывание в естественной среде снижает уровень гормона стресса - кортизола. Даже короткая прогулка в парке помогает расслабиться.

Свет, свежий воздух, зелень и естественные звуки оказывают успокаивающее действие. Они стимулируют выработку дофамина и серотонина - "гормонов счастья".

Активный отдых на природе - прогулки, пешие походы, плавание - укрепляет сердце, иммунитет и улучшает сон.

Переосмыслите негативные события, чтобы найти положительные стороны

Плохие вещи случаются, и они будут продолжать случаться. Признайте боль, неудобства, гнев и упорно работайте, чтобы изменить свою точку зрения, найдя пользу в ежедневных хлопотах.

Если вы чувствуете, что застряли в своем пессимистическом образе жизни, то попробуйте изменить свою точку зрения и найти что-то более нейтральное относительно неудачи или обиды.

Отпустите гнев через сочувствие

Вполне естественно гневаться, когда кто-то причиняет боль. Но сосредоточение на этих болезненных чувствах загоняет нас в эмоциональную трясину, и когда мы пытаемся оттолкнуть эти чувства, они только усиливаются.

Если мы можем заменить эти негативные эмоции сочувствием, мы можем развить эмпатию, не отрицая того факта, что вы были обижены.

Будьте в отношениях самим собой

Погрузитесь в будущее и подумайте о своей идеальной семейной, романтической и социальной жизни.

Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлых препятствиях или разочарованиях, сосредоточьтесь на том, как будущее может быть светлее, и будьте креативными.

Согласно исследованиям, конкретная формулировка того, чего вы хотите, оптимистичным способом, может дать вам большее ощущение контроля и мотивировать вас делать шаги к идеальному будущему. Попробуйте выполнять это упражнение 15 минут в день в течение двух недель.

Сделайте перерыв на сострадание к себе

Когда мы переживаем трудности или стресс, самокритика только усиливает боль. Попробуйте заменить ее сочувствием к себе, руководствуясь этим упражнением от исследовательницы Кристин Нефф.

Подумайте о сложной или стрессовой ситуации в жизни и о том, какие чувства она у вас вызывает. Теперь скажите себе - это страдание или боль.

Страдание - это часть жизни и способ признать, что вы такой же человек, как и все остальные, и переживание этой мучительной ситуации не означает, что с вами что-то не так.

Теперь положите руки на сердце и скажите что-то успокаивающее себе.

Проведите цифровой детокс

Ежедневно старайтесь отдыхать от своих устройств хотя бы на полчаса. Или удаляйте приложение, которое отнимает ваше время, соблазняя бездумно листать страницы.

Уменьшая время, проведенное перед экраном, мы возвращаем себе время для действительно полезных занятий, можем присутствовать в реальной жизни и избегаем желания негативно сравнивать себя с другими.

Юмор в жизни

Юмор повышает уровень нейромедиаторов, вызывающих хорошее настроение, и уменьшает физиологическую реакцию на стресс. В течение недели возьмите за привычку каждый вечер тратить несколько минут на запись трех забавных вещей, которые вы слышали, видели или делали в течение дня, и объясняйте, почему они были забавными.

В исследовании участники, которые выполняли это упражнение каждый вечер в течение недели, почти мгновенно уменьшили свою депрессию, и даже через шесть месяцев они чувствовали себя счастливее, чем группа, которая не делала это упражнение.