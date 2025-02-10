9 продуктов, которые можно есть между приемами пищи и не переживать за фигуру

Миндаль в черном шоколаде

Диетолог Мэдди Паскуариелло рассказала, что удовлетворить свою страсть к сладкому и уровень энергии можно миндалем в черном шоколаде.

Если приготовить его из минимального количества ингредиентов (то есть только из растопленного темного шоколада и миндаля), то эта закуска прекрасно насытит организм.

Это потому, что продукт содержит полезные жиры, клетчатку и растительный белок - все они способствуют сытости и обеспечивают питание. Темный шоколад также содержит антиоксидантные флавонолы и минералы, а также меньше сахара, чем другие виды шоколада.

Попкорн

Попкорн - это цельное зерно и источник клетчатки. Волокнистые углеводы в попкорне обеспечивают постоянный источник энергии, а также полезны для пищеварения. Кроме того, попкорн можно ароматизировать различными способами, что делает его отличной альтернативой обработанным чипсам.

Однако, важно не добавлять соль, чтобы не навредить организму.

Йогурт

Йогурт - отличный источник белка, который помогает поддерживать уровень энергии и предотвращает спад энергии во второй половине дня.

Греческие йогурты с полным содержанием жира имеют чрезвычайно сливочную консистенцию, одновременно богатую белком, чтобы оставлять человека сытыми и довольными.

Йогурт содержит кальций, который полезен для костей и пробиотики, которые необходимы кишечнику.

Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте несладкий вид. Вы можете добавить к нему свежие ягоды и мед.

Тост с авокадо

Тосты с авокадо содержат баланс полезных жиров, витамина А, калия, клетчатки и углеводов. Они сделают вас энергичными и готовыми к работе.

Выбирайте цельнозерновой хлеб со сложными углеводами и дополнительным количеством клетчатки, которая обеспечит постоянную дозу энергии.

Вареные яйца

Если вы ищете питательную и энергичную закуску, попробуйте сваренные вкрутую яйца. Они содержат белок и здоровые жиры, которые обеспечивают постоянную энергию и утоляют голод.

Яйца, сваренные вкрутую, также являются источником полноценного белка, то есть вы получите все девять необходимых аминокислот.

Более того, их удобно готовить, например, яичницу или яйца-пашот. Попробуйте совместить сваренные яйца с нарезанным огурцом или помидорами черри.

Морковь и гуакамоле

Морковь содержит клетчатку и углеводы, которые медленно перевариваются, а гуакамоле имеет полезные для сердца жиры, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

В результате вы получите сытную закуску, которая утолит голод и поддержит уровень энергии. Кроме того, естественная сладость моркови прекрасно дополняет соленое и пикантное гуакамоле.

Рулетики из тунца

Лаваш обеспечит углеводами, а консервированный тунец насытит белком.

Можно также добавить овощи, например огурец или помидор. Оба ингредиента предоставят клетчатки.

Чиа пудинг

Семена чиа богаты тремя сытными питательными веществами: клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и растительным белком. Поскольку эти питательные вещества уменьшают чувство голода, они утоляют усталость и насыщают организм энергией.

Кроме того, когда семена чиа смешивают с жидкостью, они набухают и создают гелеобразную текстуру, которая способствует сытости и стабилизирует уровень сахара в крови.

Для получения наибольшей пользы для здоровья и естественного вкуса приготовьте пудинг из чиа с молоком, щепоткой корицы и ванильным экстрактом.

Бананы и арахисовая паста

Продукт обеспечивает большую порцию углеводов, клетчатки, жира и белка. Вместе эти питательные вещества придают большой заряд энергии.

Бананы также содержат такие микроэлементы, как калий. Чтобы насладиться этой питательной закуской, нарежьте банан на полоски вдоль и смажьте сверху пастой.