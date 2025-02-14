8 неожиданных вещей, которые врачи делают ежедневно для улучшения здоровья мозга

Медитация

Нейрохирург Шери Деван рассказал, что одним из ежедневных ритуалов здоровья, который он ежедневно практикует, является 10-15-минутная утренняя медитация.

Исследования показали, что медитация помогает укрепить префронтальную кору мозга, которая участвует в обработке, принятии решений и планировании.

Участок мозга помогает выполнять активную деятельность высокого уровня, а также выполнять ежедневные задачи. Оставаться сосредоточенным и бодрым ежедневной практикой так же важно, как и сбалансированное питание.

Зеленый чай

Нейробиолог Юко Хара рассказала, что зеленый чай содержит несколько соединений, которые могут иметь полезные свойства для мозга, такие как кофеин, L-теанин и катехины.

Они могут помочь с различными аспектами когнитивных функций, такими как настроение, память и внимание, а также могут помочь предотвратить деменцию.

Ягоды

Эксперты советуют есть много фруктов каждый день, особенно темных ягод, таких как черника и ежевика. Они содержат соединения, называемые антоцианами, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и защищающими мозг свойствами.

Добавьте ягоды в смузи, используйте в качестве начинки для йогурта или съешьте горсть в качестве перекуса.

Зелень

Листовая зелень, например шпинат, капуста и салат, наполнена питательными веществами, связанными с улучшением здоровья мозга. Они также помогают снизить риск деменции.

Расписание сна

7-8 часов сна каждую ночь связано с оптимальной когнитивной функцией. Сон очень важен для укрепления памяти. Также во время сна токсичные соединения вымываются из мозга.

К тому же стоит вставать и ложиться спать ежедневно в одно и то же время.

Изучать новую информацию

Доктор философии Кэролайн Лиф отметила, что это действует как обычное упражнение для развития мозга, которое "кормит" мозг новой и сложной информацией, которая хорошо усваивается.

Развивать свой мозг означает развивать устойчивость и интеллект. Это меняет путь, которым энергия протекает через мозг, оптимизируя его функции и когнитивную гибкость.

Один из отличных способов развития мозга - это прочитать книгу или послушать подкаст.

Йога

Поддержание регулярных занятий йогой является еще одним из шагов для оптимизации здоровья мозга. Исследования свидетельствуют о том, что йога положительно влияет на когнитивные функции, включая внимание и скорость обработки, а также на исполнительные функции, такие как планирование и контроль импульсов.

Это также может помочь противодействовать возрастному ухудшению когнитивных функций.

Увлажнение организма

Невролог Пуджа Аггарвал объяснила, когда организм увлажнен, то мозгу приходится работать гораздо интенсивнее, чтобы выполнять даже самые простые задачи.