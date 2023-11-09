9 ноября: что категорически нельзя делать в этот день, кого поздравить с Днем ангела

История праздника

Матрона была благочестивой женщиной и посвятила свою жизнь Богу. Она родилась у Пергии Памфилийской в V веке и вышла замуж за очень хорошего человека Дометиана. Но Матрона желала служить Господу в чистоте и посте, потому молилась, чтобы он освободил ее от супружеского ига.

Однажды, после усердной молитвы в храме Святых Апостолов, она решила убежать от мужа и скрыться в монастыре. Там она встретила свою подругу Евгению, которая также была девственницей Христовой. Вместе они пошли в Иерусалим, где Матрона стала знаменита своими чудесами и пророчествами. Она исцеляла больных, угадывала мнения людей, предсказывала будущее и указывала на грехи.

В народе день считали началом зимы. Наши предки говорили, что Матрона "ставит зиму на ноги на небесах". Также ранее верили, что сон, который приснился на день Матронина, был вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

Главные приметы этого дня

Если в этот день снег, то май будет холодным и ненастным.

Утром на деревьях есть иней - скоро ударят сильные морозы.

Туман - к оттепели.

Если утки плавают в водоемах и не улетели в теплые края, то тепло продержится еще долго.

Гуси на лед вышли - к потеплению.

Если пасмурно и снег идет, то май дождливым будет.

У кого День ангела

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.

Что нельзя делать в этот день

Очень плохой приметой считали отдать другим людям свою старую и не выстиранную одежду - якобы так можно отдать собственное счастье в чужие руки, избавиться от нее.

Также запрещалось в этот праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Говорили, что в противном случае может пойти целый ряд недач и бед.

Нельзя было ни с кем не ссориться, а особенно - с родными. Суеверные верили, что из-за брани могли заболеть или выпасть зубы, или появится другое заболевание ротовой полости. Считалось, что в эту дату девушкам нежелательно стричь волосы и краситься - иначе красота скоро померкнет или поседеете.