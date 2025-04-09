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9 апреля - судьбоносный день. Названы главные правила этой среды, которые не стоит игнорировать

Среда 09 апреля 2025 08:24
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9 апреля - судьбоносный день. Названы главные правила этой среды, которые не стоит игнорировать Гороскоп на 9 апреля (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В среду наступает особый день, когда можно решиться на судьбоносные перемены. И в этом вам помогут астрологические советы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо делать 9 апреля, чтобы повезло.

Прогноз астропогоды на 9 апреля

"День разрешения споров и победы над страхами. Период борьбы за правду, вызовов, защиты от посягательств. Необходимо решиться, идти до конца и победить в себе сомнения. Хорошо возвращать долги. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно застрять надолго в этом состоянии", - рассказала Соловьева.

"Не желательны нагрузки на сердечно-сосудистую систему. До 16:06 - один из самых энергетически мощных периодов. До этого времени не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок. После 16:06 - день включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями. Период уединения, снисхождения, альтруизма", - отметила она.

Астролог советует проявлять милосердие, сострадание, делать подарки, заниматься благотворительностью, выполнять просьбы других и обращаться с ними к окружающим. А еще стоит подводить итоги.

9 апреля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. Во время теневого периода ретро Меркурия эффективно возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски утерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - напомнила Соловьева.

Усилить энергетику Меркурия помогут пчелиный воск и изделия из него. А еще стоит есть твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.

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