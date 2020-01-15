85-річна жінка з Криму опинилася в Києві без документів та даху над головою: що сталося (відео)

У Києві 85-річна пенсіонерка з окупованого Криму опинилася без документів і півтора місяці прожила на вулиці, просячи милостиню. Долею літньої жінки, яка потрапила в біду, зайнялася небайдужа дівчина - вона звернулася до правоохоронців і медиків, щоб допомогти їй повернутися додому, або принаймні знайти дах над головою. Про це передає "Інформатор".

Як з'ясувалося, пенсіонерка Олександра Дьоміна - уродженка Макіївки Донецької області, але більшу частину життя прожила в Криму - приїхала до Одеси на лікування. Жінка зізнається, що не пам'ятає, як саме там опинилася. Олександра Іларіонівна допускає, що її відправили туди примусово або обманом, після чого зайняли її житлоплощу на півострові.

Потім на вокзалі у неї вкрали документи (два паспорти: український та російський). Після цього інваліда 2 групи спочатку відправили до місцевого притулку, але на збережені заощадження жінка вирішила поїхати додому. Для цього пенсіонерка сіла в автобус до Миколаєва, а звідти збиралася дістатися Ялти. Купила квиток за останні гроші, але в підсумку виявилася не в Криму, а в Києві на автостанції.

Без грошей і документів, без родичів і в незнайомому місті, вона блукала вулицями без теплого одягу та їжі, просячи милостиню. На Подолі вона підійшла до випадкової дівчині - Олени - розповіла свою історію, яка дуже зворушила киянку, і вона вирішила допомогти бабусі.

У Києві 85-річна пенсіонерка з Криму живе на вулиці - їй вирішила допомогти небайдужа дівчина (Фото: kiev.informator.ua)

Вона подзвонила в "швидку", і медики відвезли Дьоміну на стаціонар в терапевтичний корпус клінічної лікарні №5 Подільського району Києва і обстежували, не виявивши серйозних проблем зі здоров'ям. Так, лікарі розводять руками і кажуть, що можуть тільки дати притулок на пару днів, після чого випишуть і жінка знову опиниться на вулиці.

Олена звернулася до журналістів, і після цього були відправлені запити до Мінсоцполітики та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За словами Дьоміної, до всіх цих подій вона проживала в смт Красногвардійське, в кварталі Егудіна. Що зараз з її квартирою, вона не знає, а родичів у старенької не залишилося.

Відео: У Києві пенсіонерка з Криму півтора місяці живе на вулиці і не може потрапити додому