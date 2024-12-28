8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Ученые, открывая новые виды растений, животных или насекомых, часто ищут необычные названия для своих открытий. Иногда вдохновением становятся любимые знаменитости, чьи имена остаются в истории не только благодаря их талантам, но и благодаря новым биологическим открытиям.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать о Леонарно Ди Каприо, Дженнифер Лпес и еще 6 звезд, чьи имена увековечены в мире природы.

Тейлор Свифт

В апреле 2022 года стало известно об открытии нового вида двупарноногих многоножек в Аппалачах, которому дали имя в честь обладательницы премии "Грэмми" Тейлор Свифт - Nannaria swiftae.

Тейлор Свифт (фото: Getty images)

"Ее музыка помогала мне справляться со взлетами и падениями в аспирантуре, поэтому назвать новый вид многоножки в ее честь - это мой способ сказать: "Спасибо", - отметил энтомолог Дерек Хеннен в своем заявлении.

Бейонсе

В 2012 году исследователи из Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) присвоили ранее безымянному виду слизней название Plinthina beyonceae. Ученые решили почтить легендарную певицу Бейонсе, назвав этот вид главной "дивой" среди мух.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Дженнифер Лопес

В 2014 году ученые обнаружили новый вид водяных клещей в Пуэрто-Рико и дали ему название Litarachna lopezae. Исследователи решили назвать вид в честь Дженнифер Лопес, ведь ее песни и клипы поднимали им настроение во время проведения работы.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анджелина Джоли

В 2013 году Джейсон Бонд из Обернского университета описал несколько новых видов пауков, один из которых получил название Aptostichus angelinajolieae в честь актрисы Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Брэд Питт

В 2016 году южноафриканские ученые решили увековечить имя актера, дав новому виду паразитических ос название Conobregma bradpitti.

Брэд Питт (фото: Getty Images)

Шакира

Некоторые биологические виды получают названия в честь знаменитостей по забавным причинам. Так, в 2014 году ученые обнаружили паразитическую осу, которую назвали Aleiodes shakirae. Исследователи заметили, что гусеницы, ужаленные этим насекомым, начинают дрожать и извиваться, напоминая танцевальные движения известной певицы.

Шакира (фото: instagram.com/shakira)

Кейт Уинслет

Энтомолог Терри Эрвин увековечил имя актрисы Кейт Уинслет, назвав новый вид жуков-стафилинид Agra katewinsletae в ее честь за роль в фильме "Титаник". Этих насекомых обнаружили в Коста-Рике в 2002 году.

Кейт Уинслет (фото: Getty Images)

Леонардо ди Каприо

Актер может гордиться тем, что несколько биологических видов получили названия в его честь. Среди них жуки Grouvellinus leonardodicaprioi и Metallactus dicaprioi, а также пауки Misumessus dicaprioi и Spintharus leonardodicaprioi.

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)