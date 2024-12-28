ua en ru
Сб, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Суббота 28 декабря 2024 09:00
UA EN RU
8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды Дженнифер Лопес и Брэд Питт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ученые, открывая новые виды растений, животных или насекомых, часто ищут необычные названия для своих открытий. Иногда вдохновением становятся любимые знаменитости, чьи имена остаются в истории не только благодаря их талантам, но и благодаря новым биологическим открытиям.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать о Леонарно Ди Каприо, Дженнифер Лпес и еще 6 звезд, чьи имена увековечены в мире природы.

Тейлор Свифт

В апреле 2022 года стало известно об открытии нового вида двупарноногих многоножек в Аппалачах, которому дали имя в честь обладательницы премии "Грэмми" Тейлор Свифт - Nannaria swiftae.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Тейлор Свифт (фото: Getty images)

"Ее музыка помогала мне справляться со взлетами и падениями в аспирантуре, поэтому назвать новый вид многоножки в ее честь - это мой способ сказать: "Спасибо", - отметил энтомолог Дерек Хеннен в своем заявлении.

Бейонсе

В 2012 году исследователи из Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) присвоили ранее безымянному виду слизней название Plinthina beyonceae. Ученые решили почтить легендарную певицу Бейонсе, назвав этот вид главной "дивой" среди мух.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Дженнифер Лопес

В 2014 году ученые обнаружили новый вид водяных клещей в Пуэрто-Рико и дали ему название Litarachna lopezae. Исследователи решили назвать вид в честь Дженнифер Лопес, ведь ее песни и клипы поднимали им настроение во время проведения работы.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анджелина Джоли

В 2013 году Джейсон Бонд из Обернского университета описал несколько новых видов пауков, один из которых получил название Aptostichus angelinajolieae в честь актрисы Анджелины Джоли.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Брэд Питт

В 2016 году южноафриканские ученые решили увековечить имя актера, дав новому виду паразитических ос название Conobregma bradpitti.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Брэд Питт (фото: Getty Images)

Шакира

Некоторые биологические виды получают названия в честь знаменитостей по забавным причинам. Так, в 2014 году ученые обнаружили паразитическую осу, которую назвали Aleiodes shakirae. Исследователи заметили, что гусеницы, ужаленные этим насекомым, начинают дрожать и извиваться, напоминая танцевальные движения известной певицы.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Шакира (фото: instagram.com/shakira)

Кейт Уинслет

Энтомолог Терри Эрвин увековечил имя актрисы Кейт Уинслет, назвав новый вид жуков-стафилинид Agra katewinsletae в ее честь за роль в фильме "Титаник". Этих насекомых обнаружили в Коста-Рике в 2002 году.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Кейт Уинслет (фото: Getty Images)

Леонардо ди Каприо

Актер может гордиться тем, что несколько биологических видов получили названия в его честь. Среди них жуки Grouvellinus leonardodicaprioi и Metallactus dicaprioi, а также пауки Misumessus dicaprioi и Spintharus leonardodicaprioi.

8 звезд, в честь которых были названы насекомые и другие биологические виды

Леонардо Ди Каприо (фото: facebook.com/LeonardoDiCaprio)

Ранее мы писали про 7 звезд, которые боролись с зависимостью и победили.

Также писали о знаменитостях, которые страдали сексуальной зависимостью.

При написании материала использовались следующие источники: People, Daily Mail, The Hollywood Reporter.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брэд Питт Леонардо Ди Каприо Голливуд Звёзды
NEWS
Россияне используют новую тактику обстрелов энергетики Украины
Россияне используют новую тактику обстрелов энергетики Украины