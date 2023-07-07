8 ужасных существ, в которых верили древние украинцы. О некоторых вы даже не слышали!

Чугайстер

В народе о нем рассказывали как о мужчине аномального роста и сверхчеловеческой силы, который блуждает по лесам Карпат. К людям он обычно дружелюбный, а тех, кто имеет отношение к лесу, оберегает. Это, в частности, пастухи и лесорубы. Кроме того, предания рассказывают, что чугайстер любил танцевать, потому запросто мог затащить путников в движение.

Кстати, именно эту сцену описывает Михаил Коцюбинский в своей повести "Тіні забутих предків":

"Іван тупнув на місці, виставив ногу, струснув усім тілом і поплив в легкім гуцульськім танці. Перед ним смішно вихилявся чугайстир. Він прижмурював очі, поцмокував ротом, трусив животом, а його ноги, оброслі, як у ведмедя, незграбно тупцяли на однім місці, згинались і розгинались, як грубі обіддя. Танець, видимо, його загрівав".

Вурдалаки

Эти герои мифов представляли настоящую опасность для людей, ведь охотились за ними после перевоплощения. Интересно, что вурдалаком будто бы можно было либо родиться, либо стать.

Поговаривают, что для того, чтобы добровольно превратиться в оборотня нужно было трижды перекинуться через пень с воткнутым в спину ножом.

Вихрь

Это мифическое существо более привычно для жителей Крыма и Приазовья. По названию очевидно, что это ветер, буря, но чаще всего женского рода. Исследователи предполагают, что происходит вихрь из Греции, ведь в культуре этого народа есть слово "тюфос", что означает буря. А вот Вихрь часто еще называли "тифон".

Шубин

По поверьям, шубин - это обладатель подземного мира в Луганской и Донецкой областях. Почему именно там? Это ведь регион шахтеров.

Для того чтобы вести работу без забот, они были вынуждены задабривать шубина. А если его встретили, то точно знали, что это злой знак.

Щезник

Исследователи разошлись в своих предположениях, каким именно было это существо. Писательница Иванна Блажкевич убеждена, что это хороший дух, с которым нужно уметь говорить. А исследователь украинской мифологии Валерий Войтович говорит, что щезник тождественный черту.

В общем, это горный дух, который своей игрой на сопилке дурманил людям головы. Он, кстати, также появляется в повести Коцюбинского и предстает в образе как раз похожего на черта.

Потерчата

В украинской мифологии так называют детей, умерших некрещеными. Эти существа злые и даже демонические. В книгах можно найти еще другое название "потерчук" или "страдча".

По преданию, души некрещеных детей в течение 7 лет летают и просят, чтобы их окрестили. Их голоса якобы похожи на лягушачье кваканье. А кто услышит, тот должен бросить им все, что держал в руках. Если до семи лет ребенок оставался некрещенным, его душа попадала в нечистые силы.

Вий

Этот мифический персонаж достаточно известный и не только благодаря одноименным экранизациям, но и повести Николая Гоголя. Интересный факт: некоторые исследователи считают, что писатель сам придумал вия, а не заимствовал из народного творчества.

Однако по преданию, он якобы владеет длинными и густыми ресницами, из-за которых ничего не видит. А когда его слуги поднимают их, взгляд вия убийственній и разрушительный.

Кстати, на Полесье смерть представляли именно как страшную женщину с длинными ресницами.

Перелесник

Еще один недобрый для людей дух. Он способен перевоплощаться в людей, которых уже нет в живых, и предстать перед их родственниками. Чаще выбирал образы мужчин и вступал с вдовами в супружескую жизнь. Однако в течение этого времени он отнимал здоровье, разум и тянул в царство мертвых.