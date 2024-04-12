8 важных вопросов, которые родители должны задать своим детям

Все родители желают своим детям только лучшего. Чтобы больше узнать о ребенке, его проблемах и даже травмах, стоит задать простые вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Список вопросов

Один из способов поощрить ребенка развивать позитивные мышления и поведение - это честно поговорить с ним и задать ему существенные вопросы.

Необходимо объяснить ценность жить положительно. Такое общение поможет вам улучшить отношения с вашим ребенком, научившись лучше понимать его.

К тому же, такие вопросы помогут узнать много нового о ребенке.

Психологи назвали список вопросов, которые можно задать детям:

Как ты думаешь, что мама и папа будут делать, когда вырастешь и переедешь?

Что бы сказали собаки, если бы они могли говорить?

Что ты хочешь делать, когда вырастешь?

Что бы ты сделал, если бы когда-нибудь увидел, что над кем-то издеваются в школе?

Какой чертой ты больше всего восхищаетесь в других людях?

Если бы люди могли видеть нас внутри, что бы они увидели?

Как ты думаешь, что домашнее животное делает целый день, когда нас нет дома?

Что ты сделал бы, если бы руководили целым миром?

Важно помнить, что для гармоничного развития маловато хорошо ухаживать за детьми, ведь таким образом мы никогда не узнаем об их мнениях.

Каких фраз должны избегать родители

"Не плачь!"

Взрослые часто не выдерживают детских истерик, слез и криков. Важно справиться с собственными эмоциями, возникающими из-за детского не слушания.

Поэтому кажется проще запретить ребенку выражать эмоции вместо того, чтобы помочь ему овладеть своим состоянием и обсудить его причину.

"Съешь все - тогда мультики"

Распространено так называемое "пищевое насилие". Когда речь идет о детях, это вредно, прежде всего, потому, что таким образом у них не формируются собственные вкусы и понимание ощущения сытости.

С годами такие люди могут набирать вес и страдают от расстройств пищевого поведения.

"Вот лентяй!"

Многие плохие фразы связаны с обучением. Тогда ребенок вместо того, чтобы учиться, разбираться в непонятной теме, опускает руки, когда слышит такие фразы.

К тому же иногда желаемая мотивация переходит в пренебрежение. Это давление может привести к тому, что ребенок вообще ничего не будет делать.