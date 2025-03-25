Как уберечь деликатные ткани: 8 вещей, которые следует стирать только в мешке

Стирка вещей в мешке помогает сохранить их в хорошем состоянии и не повредить их в стиральной машинке. Есть определенные предметы одежды и белья которые надо стирать только так и не иначе, чтобы не пожалеть.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает для каких вещей рекомендовано использование мешка для стирки.

Бюстгальтеры

Бюстгальтеры изготавливаются из тканей, таких как кружево, шелк и сатин, которые легко могут порваться на молнии и грубые ткани, такие как джинс. Хотя идеальным вариантом является ручная стирка, использование деликатного цикла и помещение бюстгальтера в мешок для стирки почти так же безопасно.

Обязательно закрывайте все крючки и застежки, чтобы предотвратить повреждение мешка для стирки! Бонус: если у вас выйдет проволока из бюстгальтера, она задержится в мешке, а не повредит барабан стиральной машины или попадет в насос.

Носки и колготки

Мешок для стирки выполняет двойную задачу для чулочных изделий. Помещение колготок и шелковых носков в мешок помогает предотвратить их повреждение и запутывание в другом белье.

Это также позволяет сохранить все носки вместе. Колготки и некоторые носки стоит сушить на воздухе, а хлопковые носки можно бросать в сушилку прямо в мешке.

Украшенные предметы

Будь то пайетки, бусины, заклепки или вышивка, не хочется портить вид одежды, если украшения отпадут или деформируются. После того, как вы предварительно обработали видимые пятна, переверните предмет наизнанку (поскольку основное загрязнение на внутренней стороне) и положите в один мешок перед использованием деликатного цикла.

Шелковые вещи

Шелковые вещи имеют роскошный блеск благодаря длинным волокнам, покрывающим поверхность. Чтобы предотвратить их повреждение, всегда используйте мешок для стирки при стирке шелковых наволочек, одежды и шарфов в стиральной машине.

Мешок для стирки поможет сохранить вещи неповрежденными (фото: Freepik.com)

Спортивная одежда

Йога-штаны, спортивные бюстгальтеры, купальники, майки и шорты для бега изготовлены из высокопроизводительных материалов, которые могут быть повреждены другими вещами или жесткими участками барабана стиральной машины. Мешок для стирки также предотвращает растяжение и сохраняет эластичность, если спортивная одежда запутается с другими вещами.

Легкое белье

Легкое белье и другая деликатная одежда могут быть повреждены другими вещами, особенно если вы не сортируете белье перед стиркой. Если у вас есть стиральная машина с центральными агитаторами, белье может запутаться и быть повреждено в барабане стиральной машины. Поместите любое белье или шелковые ткани в мешок для стирки, чтобы защитить их от повреждений.

Одежда со свободным переплетением или вязаные вещи

Трикотажная футболка достаточно прочная, чтобы выдержать стирку в стиральной машине. Но свободно вязаная кофта должна быть помещена в мешок для стирки, чтобы избежать возможных повреждений и растяжения.

То же самое касается тканей со свободным переплетением или нитями, если вы не хотите, чтобы ваши порванные джинсы стали еще более поврежденными.

Детская одежда

Детская одежда, особенно носки, маленькая и может легко потеряться в стиральной машине. Это не только разочаровывает, но и может вызвать засорение в сливных трубах и насосах, что может быть дорогостоящим для ремонта. Предварительно обрабатывайте пятна и сортируйте белье по носкам, подгузникам и боди для удобства складывания и хранения вещей.

Если у вас есть дети в доме, мешок для стирки также идеально подходит для стирки пластиковых строительных кирпичей, детских игрушек и даже таможенных мягких игрушек в стиральной машине.

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