8 распространенных ошибок, которые допускают все во время мытья волос

Расчесываете волосы во время мытья

Проведение щеткой по волосам во время мытья может показаться простым способом растереть волосы от корней до кончиков. Но неправильное исполнение также может увеличить риск ломкости.

Если вы собираетесь расчесывать волосы, то лучше делать это после кондиционера. Начните с кончиков и протянитесь к корням с помощью расчески с широкими зубцами.

Использование кондиционера перед мойкой

Если вы наносите кондиционер перед мытьем головы, то шампунь только удалит остатки кондиционера из волос. Также не будет правильно решать такие проблемы, как накопление натуральных жиров на коже головы.

Моете волосы каждый день

То, что вы привыкли мыть голову каждый день, на самом деле не означает, что это хороший выбор для ваших волос. Ежедневное мытье головы может увеличить вероятность шелушения кожи головы и лишить волос натуральных масел, которые обычно придают ему здоровый блеск.

Моете волосы снизу вверх

Если вы сначала наносите шампунь на среднюю или нижнюю часть волос и только потом на голову, это ошибка.

Поскольку волосы, расположенные ближе к коже головы, то становятся наиболее жирными в этой части. Важно сначала наносить шампунь на голову и двигаться вниз, а не наоборот.

Не используете специальные средства

Окрашенные волосы нуждаются в особом уходе. Поскольку оно, как правило, более сухое, а следовательно, более восприимчивое к ломкости.

Поэтому необходимо использовать специальные шампуни и кондиционеры.

Вы наносите кондиционер на корни

Наносить кондиционер нужно от середины до кончиков, избегая корней. Для эффективного действия средство следует оставить на 5-10 минут.

Мытье слишком интенсивное

Люди с массными волосами обычно автоматически хотят сильнее их помассировать во время мытья головы. Однако так поступать не стоит.

Такие действия могут привести к более сильному выпадению и выделению еще большего количества кожного сала. Нужно мягко распределить шампунь ладонями по корням и длине и смыть теплой водой.

Плохое смывание

Плохое смывание кондиционера является самой распространенной ошибкой многих людей. Нужно правильно смывать средство с головы, особенно в районе затылка. В противном случае волосы быстро станут массными и тяжелыми.