8 признаков, что женщина сильно обиделась

Недовольство кем-то всегда имеет под собой причину, которая лежит, как правило, в плоскости неоправданных ожиданий. Обида, как яд, медленно разъедает человека. Есть определенные признаки, указывающие, что женщина сильно обижена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Человек уединяется, когда сердит

Такое пассивно агрессивное движение часто возникает, когда люди не могут выразить себя более здоровыми способами.

Но когда мы стараемся сдерживать чувства, они все равно имеют привычку изливаться наружу, часто токсичным способом.

Отстранение становится защитным механизмом, чтобы попытаться справиться с гневом и унынием из-за ситуации или человека.

Рассказывает обо всем, что делает для других

Учитывать собственные нужды не только нормально, но и важно для благополучия.

Когда вы их прячете, вы превращаетесь в мученика и в конце концов молча "закипаете", надеясь, что кто-то поймет, что это несправедливо, насколько вы преподаете себя.

Вместо того, чтобы иметь четкие границы и говорить, когда что-то не нравится, вы выдвигаете жалобы.

Превращаете все в шутки

Много правды часто высказывается под видом шуток.

Это становится платформой для раздражения, которое выглядит менее конфронтационным и более косвенным.

В такой ситуации человек не может сказать о том, что ему не нравится, а просто держит все в себе.

Смена настроения

Женщины, испытывающие недовольство в личной жизни, склонны к резкому изменению настроения.

Происходит это потому, что недовольство, не проявляясь снаружи, постоянно скапливается внутри, и для его выхода требуется незначительный повод. Также недовольным женщинам свойственна немотивированная агрессия и даже озлобленность как знакомых, так и малознакомых людей.

Спонтанные решения

Обиженная и недовольная женщина склонна к принятию решений, причем делает это практически всегда на эмоциональном уровне.

Начиная с хлопанья дверью, поездок к маме, заканчивая желанием найти какой-то восторг.

Глупые поступки

Недовольство часто толкает женщин на совершение поступков, о которых они могут потом очень сильно пожалеть. Потому что во время совершения глупости часто не отчитываются перед собой.

Происходит все это из-за того эмоционального недовольства, которое приводит к повышенной раздражительности, агрессивности и смене настроения.

Чувство стресса или тревоги

Общее недовольство жизнью - это лишь пара вещей, которые могут превратиться в стресс.

Когда человек чувствует обиду в отношениях, это может проявляться в тревоге или депрессии.

Это может повлечь за собой не только физические потери, но и психические. Когда нарастают такие чувства, как гнев и уныние, то стоит успокоиться и поговорить с кем-то.

В воздухе чувствуется напряжение

Иногда не нужно говорить слова, чтобы почувствовать проблему.

Люди очень хорошо умеют считывать невербальные сигналы, которые выдают люди, потому что большинство нашего тонкого общения включает эти молчаливые аспекты.

Вот почему оскорбление может проявляться как тревожная энергия в воздухе.