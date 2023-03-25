8 неожиданных привычек, которые не дают вам похудеть: проверьте себя

От того образа жизни, который мы ведем, зависит наше настроение, гормональный фон и психологическое состояние. Наши ежедневные привычки прямо пропорционально влияют на здоровье и самочувствие. Кроме того, они влияют и на процесс похудения.

Кроме тренировок, у вас никакой активности

Физические упражнения действительно являются важным элементом похудения. Однако если вы тренируетесь 30-60 минут в день, а остальное время сидите или лежите, это не поможет вам похудеть.

Достаточное количество физических упражнений важно для общего здоровья, но нужно быть активными и вне тренировок. Простые действия, как подъем по лестнице, выгул собаки или игра с детьми, могут значительно повлиять на ваш метаболизм и помочь похудеть.

Вы потребляете слишком много калорий в напитках

Газированная вода, сок, вино, пиво, латте - эти напитки содержат пустые калории, имеющие очень низкую питательную ценность. К примеру, кофе с сахаром и молоком считается уже десертом, и желудок воспринимает его как прием пищи, ведь в напитке много калорий.

Жидкие калории от газированных напитков, соков и алкоголя могут быстро скапливаться и способствовать увеличению веса. Поэтому не используйте их слишком много и соблюдайте водный баланс.

Вы набираете мышечную массу

Знаете ли вы, что набор мышц может являться главной причиной того, что вы набираете вес? Согласно исследованиям, мышцы плотнее жира. Так что если вы регулярно занимаетесь силовыми тренировками, велика вероятность, что вы набираете вес путем увеличения мышц.

У вас гормональный сбой

Гормональный дисбаланс может быть виновником ваших проблем с похудением. Несколько гормонов могут оказывать влияние на то, что ваше тело набирает лишние килограммы. К этому может привести высокий уровень кортизола, вызванный стрессом.

Вы решаетесь в неправильное время

Как правило, ваш вес является самым низким, как только вы проснулись. В течение дня она постепенно растет, ведь вы едите и пьете. Вот почему так важно каждый день становиться на весы в одно и то же время.

Вы привыкли к своим тренировкам

Если вы выполняете одни и те же упражнения без каких-либо изменений, ваше тело адаптируется к ним, и они могут оказаться не столь эффективными. Попробуйте каждые несколько недель менять свои тренировки или распорядок дня, чтобы по-другому стимулировать свои мышцы.

Вы слишком быстро едите

Вместо того чтобы сокращать свой прием пищи, ешьте медленно, уделяя пристальное внимание сигналам вашего тела о голоде. Слишком быстрая трапеза может привести к перееданию, потому что у мозга нет достаточного времени, чтобы зафиксировать, что вы наелись.

У вас слишком ограниченная диета

Многочисленные исследования показали, что ограничительные диеты в конечном счете препятствуют потере веса, а способствуют его набору. Люди, переходящие от диеты с низким содержанием углеводов к обычному сбалансированному питанию, могут набрать значительное количество лишних килограммов.