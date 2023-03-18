Диетолог назвала топ-10 продуктов, которые помогут похудеть: список

Иногда не так трудно сбросить лишний вес, как потом держать его в норме. Для этого важно выработать привычки здорового питания, в основе которого продукты с целым набором витаминов и полезных микроэлементов.

О том, какие топ-10 продуктов помогут похудеть, рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram .

Какие продукты помогают похудеть

"Эти продукты помогут сделать питание разнообразным, достичь идеального веса и не сорваться", - пишет специалист.

Советует вводить в рацион следующие продукты.

Белокочанная капуста, а также брокколи, цветная, брюссельская, пекинская. Все виды капусты очень полезны, содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины, минералы - при минимальной калорийности.

Фрукты и ягоды. В Украине растет очень много экстремально полезных ягод. Настоящие суперфуды, полезные мультивитаминные комплексы.

Куриные яйца и перепелиные. Это источник идеального белка.

Гречка и киноа. Обе крупы полезны, содержат клетчатку, витамины, минералы, сложные углеводы и много белка. Киноа немного калорийнее, однако содержит Омега-3.

Куриная грудка, индейка, рыба, мясо кролика. Это диетическое мясо поможет держать вес в норме.

Шампиньоны и другие грибы. Они обладают высокой пищевой ценностью и при этом почти не содержат калорий.

Лук и чеснок (натуральные специи: куркума, сушеные травы, кардамон и т.д.). С ними точно не будете страдать от однообразия.

Творог также богат на полезные вещества.

Фасоль, чечевица и горох. Замачивайте их перед приготовлением. Во время приготовления не добавляйте соль, только в самом конце.

Орехи и семена - прекрасный и полезный способ разнообразить свой рацион.