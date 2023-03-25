8 неочікуваних звичок, які не дають вам схуднути: перевірте себе

Від того стилю життя, який ми ведемо, залежить наш настрій, гормональний фон і психологічний стан. Наші щоденні звички прямо пропорційно впливають на здоров'я та самопочуття. Крім того, вони впливають і на процес схуднення.

Крім тренувань, у вас жодної активності

Фізичні вправи справді є важливим елементом схуднення. Проте якщо ви тренуєтеся 30-60 хвилин на день, а решту часу сидите або лежите, це не допоможе вам схуднути.

Достатня кількість фізичних вправ важлива для загального здоров'я, але потрібно бути активними й поза тренуваннями. Прості дії, як підйом сходами, вигул собаки або гра з дітьми, можуть значно вплинути на ваш метаболізм і допомогти схуднути.

Ви споживаєте забагато калорій у напоях

Газована вода, сік, вино, пиво, лате - ці напої містять порожні калорії, які мають дуже низьку поживну цінність. Наприклад, кава з цукром і молоком вважається вже десертом, і шлунок сприймає її як прийом їжі, адже в напої багато калорій.

Рідкі калорії від газованих напоїв, соків та алкоголю можуть швидко накопичуватися і сприяти збільшенню ваги. Тому не вживайте їх занадто багато та дотримуйтеся водного балансу.

Ви набираєте м'язову масу

Чи знаєте ви, що набір м'язів може бути головною причиною того, що ви набираєте вагу? Згідно з дослідженнями, м'язи щільніші за жир. Тож якщо ви регулярно займаєтеся силовими тренуваннями, велика ймовірність, що ви набираєте вагу шляхом збільшення м'язів.

У вас гормональний збій

Гормональний дисбаланс може бути винуватцем ваших проблем зі схудненням. Кілька гормонів можуть впливати на те, що ваше тіло набирає зайві кілограми. ДО цього може призвести високий рівень кортизолу, який спричинений стресом.

Ви зважуєтеся в неправильний час

Зазвичай, ваша вага є найнижчою щойно ви прокинулися. Протягом дня вона поступово зростає, адже ви їсте та п'єте. Ось чому так важливо щодня ставати на ваги в один і той же час.

Ви звикли до своїх тренувань

Якщо ви виконуєте одні й ті ж вправи без будь-яких змін, ваше тіло адаптується до них, і вони можуть стати не такими ефективними. Натомість спробуйте кожні кілька тижнів змінювати свої тренування чи розпорядок дня, щоб по-іншому стимулювати свої м'язи.

Ви занадто швидко їсте

Замість того, щоб скорочувати свій прийом їжі, їжте повільно, приділяючи пильну увагу сигналам вашого тіла про голод. Занадто швидка трапеза може призвести до переїдання, тому що мозок не має достатньо часу, щоб зафіксувати, що ви наїлися.

У вас занадто обмежена дієта

Численні дослідження показали, що обмежувальні дієти зрештою перешкоджають втраті ваги, а натомість сприяють її набору. Люди, які переходять від дієти з низьким вмістом вуглеводів до звичайного збалансованого харчування, можуть набрати значну кількість зайвих кілограмів.