8 важнейших характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе компьютерного монитора

Размеры экранов

Существует широкий выбор экранов, начиная с менее 20 дюймов и до 70 дюймов и более. Конечно, не все подходы будут работать в каждой ситуации. Все, что вам нужно сделать, это выбрать размер дисплея, который лучше всего подходит для вас.

Эксперты считают, что 32-дюймовый экран обеспечивает лучшее соотношение расстояния и размера для ваших глаз, если вы сидите за столом и находитесь на стандартном расстоянии от экрана. Сегодня это норма для настольных мониторов.

Для некоторых меньший размер экрана является более практичным, но для других дополнительное пространство стоит дополнительных затрат.

Правило большого пальца: если вы покупаете монитор, который слишком большой, вы никогда не пожалеете об этом, но если вы покупаете монитор, который слишком мал, вы, вероятно, пожалеете.

Разрешение экрана

Разрешение экрана часто рекламируется как преимущество при покупке нового дисплея. Чем больше, тем лучше. Хотя увеличение разрешения может сделать изображение более четким, есть недостатки, о которых вы должны знать.

Есть проблема с тем, насколько большими кажутся текст и значки. Все на дисплее будет выглядеть меньше, если его разрешение будет увеличено без одновременного увеличения его фактического размера.

Это не проблема для подавляющего большинства пользователей, но люди с нарушениями зрения могут испытывать трудности с чтением контента на экране с высоким качеством и небольшим физическим размером.

Можно выбрать больший размер шрифта. Вы всегда можете использовать функцию масштабирования в своем браузере или текстовом редакторе, а Windows поставляется со своими возможностями доступности. Однако при масштабировании могут возникнуть проблемы с форматированием.

Выбор монитора с уменьшенным родным разрешением является самым простым решением, если вы беспокоитесь о своих глазах.

Использование экрана с высоким разрешением при игре также не всегда совместимо. Если ваша видеокарта не справляется с задачей, вам может потребоваться снизить разрешение игры до чего-то более низкого, чем родное разрешение монитора.

В большинстве случаев это приведет к несколько размытому изображению, которое все еще играбельно, но не идеально.

Цель монитора

Когда вы идете за покупками монитора, у вас должно быть хорошее представление о том, для чего вы будете его использовать большую часть времени.

При покупке нового экрана важно учитывать несколько моментов, таких как предполагаемое использование. Вы также должны проверить точность цветопередачи монитора, если вы много работаете с Photoshop или другой программой для редактирования изображений или видео.

Стандартный, высококонтрастный дисплей может быть достаточным для большинства пользователей.

Технические характеристики дисплея

Если вы ищете новый экран, вы неизбежно столкнетесь с потоком жаргона и технических спецификаций, которые могут не иметь большого смысла для вас.

Ключевые аспекты монитора, о которых следует подумать, следующие:

Термин "частота обновления" используется для описания того, как часто в секунду обновляется дисплей. Частоту 75 Гц следует считать минимальной. Игрокам нужна частота обновления не менее 140 Гц для хорошей игры.

Время, которое требуется одному пикселю на дисплее, чтобы перейти от черного к белому, известно как его время отклика. Частота обновления высококлассных дисплеев может быть низкой до 0,5 Гц.

Что касается соотношения сторон, 16:9 является наиболее популярным форматом, встречаемым в магазинах. Несмотря на то, что 16:10 более распространен на настольных компьютерах, экраны 3:2 становятся все более распространенными на ноутбуках.

Дисплей с кривизной 1500R имеет радиус 150 сантиметров, что делает оптимальным расстояние просмотра 1,5 метра. Чем выше кривизна, тем меньше число.

Угол обзора - это расстояние, в градусах, от центра экрана, на котором изображение остается видимым. Поддерживайте температуру на уровне или выше 170 градусов.

Панели TN, IPS и VA

Также важно учитывать различные технологии панелей, которые производители используют при создании своих различных компьютерных дисплеев.

Изначально TN-панели были наиболее популярными (Twisted Nematic). IPS (In-Plane Switching) дисплеи недавно превзошли TN (Twisted Nematic) панели как отраслевой стандарт.

Широкие углы обзора и точная цветопередача, предлагаемые IPS-дисплеями, сделали их более популярными в последние годы по сравнению с их конкурентами на основе TN.

С другой стороны, IPS-дисплеи часто имеют более медленное время отклика и частоту обновления. Конечно, лучшие TN-панели превосходят самые низкокачественные IPS-экраны.

В отличие от TN и IPS дисплеев, VA панели находят баланс между двумя. Они превосходят TN-экраны с точки зрения точности цветопередачи и угла обзора, но уступают IPS-панелям в плане частоты обновления.

IPS-панели являются наиболее дорогим вариантом из трех доступных.

Порты

Сегодня ни один уважаемый дисплей не рискнет выйти на рынок без HDMI-входа. Однако вам следует подумать о различных устройствах, которые у вас есть, и портах, которые им нужны.

Некоторые старые устройства все еще используют VGA и DVI-разъемы, хотя новые технологии, такие как DisplayPort и USB-C, быстро заменяют их.

Большие расходы приводят к лучшим результатам

Дисплей состоит не только из экрана. Например, подставки, которые поставляются с недорогими мониторами, обычно сделаны из дешевого пластика и не регулируются для комфорта. Дорогие дисплеи часто имеют встроенные регулировки высоты, наклона и поворота.

Наличие солидной гарантии также имеет решающее значение. Большинство бюджетных мониторов имеют только годовую гарантию, в то время как более дорогие обычно имеют трех- или пятилетний гарантийный срок.

Ценность монитора, который вы рассматриваете, увеличивается, если он поставляется с каким-либо видом расширенной гарантии помимо годовой.

Инвестируйте в долгосрочную перспективу

Хороший монитор даже пятилетней давности будет хорошо работать. Кроме того, экраны обычно являются надежными технологиями.

В таком случае вам следует покупать монитор с ожиданием, что вы будете использовать его некоторое время. Хотя недорогие дисплеи могут показаться привлекательными, они могут иметь ограниченные возможности ввода и низкое качество изображения.