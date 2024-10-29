8 самых милых пород собак

Собаки - это замечательные компаньоны, наполняющие нашу жизнь любовью и радостью. Некоторые породы отличаются особой милой внешностью, которая делает их невероятно привлекательными.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список самых милых пород собак.
Мальтипу - это порода собак, которая сочетает в себе черты мальтийской болонки и той-пуделя или миниатюрного пуделя. Эти собаки очень милы и веселы, и быстро становятся верными друзьями. Они небольшого размера, потому могут удобно сидеть у вас на коленях.
Однако важно уделять им достаточно внимания, ведь они могут испытывать тревогу, если остаются в одиночестве. С любовью и заботой ваша мальтипу станет отличным компаньоном в вашей жизни.
Мальтипу сочетает гены мальтийской болонки и пуделя (фото: Википедия)
Чау-чау часто сравнивают с маленькими медведями или львами. Это порода собак, происходящая из Китая, и ее история насчитывает более 2000 лет. Чау-чау известны своей защитной натурой: в Азии их использовали в качестве телохранителей.
Эти собаки обычно очень привязываются к одному человеку в семье. Только один взгляд на их волшебную мордашку, и вы обязательно растете от их благодати.
Чау-чау обычного цвета (фото: Википедия)
Французские бульдоги были выведены как маленькие собаки-компаньоны для ремесленников, работавших в холодных мастерских. Раньше французы сидели с ними на коленях, чтобы согреться.
Сегодня эти собаки по-прежнему любят сидеть на коленях своих хозяев. Французские бульдоги с большими ушами и лохматой шерстью очень ласковы и преданы, они часто хорошо ладят с детьми и другими животными.
Как выглядят французские бульдоги (фото: Википедия)
Самоед - это порода собак, которая завоевала сердца многих благодаря своей постоянной улыбке и дружественному характеру. Эти пушистые друзья не только красивы, но и очень дружелюбны, что делает их идеальными компаньонами для семей с детьми.
Самоеды обладают густой шерстью, которая защищает их от холодных температур, поэтому они с радостью играют в снегу и на морозе. Однако, по своей пушистости, они могут вызвать аллергию у некоторых людей, поэтому важно учитывать это перед тем, как взять такого пса к себе в дом.
Внешность собаки породы самоед (фото: Википедия)
Мопсы - это маленькие собаки с лохматой мордашкой, которые, вероятно, появились в Китае в 400 году до нашей эры. Слово "pug" появилось в английском языке в 1500-х годах и означало "маленький красавчик".
Мопсы известны своим дружелюбным и веселым нравом. Они ласковы, любят играть и легко ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными компаньонами.
Молодой мопс (фото: Википедия)
Сибирские хаски - это удивительные собаки с характерным волчьим видом, которые привлекают внимание своим диким и пушистым видом. Эти активные и энергичные собаки обожают холод и с радостью прыгают в снегу.
Они известны своей выразительной мордой и уникальными вокальными данными, напоминающими разговор. Хаски преданы, дружеские и прекрасно ладят с людьми, что делает их прекрасными компаньонами для активных семей.
Порода сибирский хаски (фото: Википедия)
По валлийской легенде, вельш-корги пемброк связаны с милыми маленькими феями, которые очень их любили. В Уэльсе существует множество историй о коргах, которые тянули кареты фей, пасти их скот и помогать воинам.
Эти собаки игривые, умные и кроткие. Вельш-корги пемброк нуждаются в много физических упражнений и внимания, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми.
Вельш-корги пемброк (фото: Википедия)
Морды померанцев всегда выглядят так, словно они улыбаются. Сегодня эти собаки имеют репутацию комнатных любимцев, но раньше они использовались в качестве рабочих собак, тащивших тяжелые сани по сложной местности. Раньше померанцы весили до 15 килограммов и были гораздо больше и мускулистее.
Современные померанцы милые и ласковые, но им нужна постоянная дрессировка, чтобы контролировать их упрямую натуру.
Померанский шпиц окраски парти-колор (фото: Википедия)
Кстати, раньше мы объясняли, как дикий волк превратился в домашнюю собаку.
Также появился список из 5 лучших собак для новичков и советы.
При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.