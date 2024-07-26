8 лучших поз йоги, которые помогут улучшить гибкость и иметь стройные ноги

Чтобы сделать ноги стройными и привести их в форму, йога может стать лучшим способом. Поскольку многие позы выполняются в форме стоя, йога является полезным упражнением для тонизирования и укрепления мышц ног.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Упражнение "собака лицом вниз"

Станьте ровно и положите ладони на пол. Подтяните пальцы ног и приподнимите бедра вверх. Опустите лопатки вниз и прижмите пятки к полу.

Вытяните позвоночник и держите копчик вверху, равномерно распределяя вес тела между руками и ногами. Удерживайте позу в течение пяти-восьми вдохов.

Упражнение "собака лицом вниз" (фото: eatthis.com)

Низкий выпад

Поставьте правую ногу вперед между руками. Опуская левое колено на пол, поднимите руки над головой.

Вытяните левое бедро немного вперед. Удерживайте позу в течение пяти-восьми вдохов. Вернитесь к предыдущему упражнению, а затем выполните то же движение с другой стороны.

Низкий выпад (фото: eatthis.com)

Высокий полумесяц

С позиции низкого выпада приподнимитесь, но не полностью. Руки выпрямите над головой и задержитесь.

Отведите лопатки назад и вниз. Задержитесь в этом положении на пять-восемь вдохов, прежде чем сделать то же самое на другой стороне.

Высокий полумесяц (фото: eatthis.com)

Воин

Выполняя выпад высокого полумесяца, разместите заднюю ногу под углом 45 градусов. А руки сформируйте в форме "Т", чтобы они были параллельны земле. Упритесь задней пяткой в пол, удерживая переднюю ногу.

Удерживайте позу в течение пяти-восьми вдохов, прежде чем повторить на другой стороне.

Воин (фото: eatthis.com)

Треугольник

Поза треугольника отлично подходит для подколенных сухожилий, внутренней части бедер.

Поставьте ногу вперед, спина должна быть ровной и опустите правую руку к внутренней стороне ноги. Поверните верхнюю часть грудной клетки к потолку и направьте заднюю руку вверх через плечо. Удерживайте позу на пять-восемь вдохов и повторите с противоположной стороны.

Треугольник (фото: eatthis.com)

Сарана

Лягте на живот, разведя руки по бокам. Сделайте вдох, приподнимая грудь, голову и ноги от пола.

Поднимите руки и ноги с коврика, вытяните кончики пальцев. Перенесите вес на переднюю часть таза.

Саранча (фото: eatthis.com)

Мост

Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на землю так, чтобы пятки были близки к ягодицам. Держите руки по бокам, ладонями вниз. Поднимите бедра от пола, активируйте ягодичные мышцы.

Мост (фото: eatthis.com)

Водопад

Вне водопада может помочь снять любое напряжение или отеки в ногах и восстанавливает силы после интенсивной йоги или занятия в тренажерном зале.

Лягте на спину и поднимите ноги вверх, чтобы они были ровными.

Удерживайте положение в течение пяти-восьми вдохов.

Водопад (фото: eatthis.com)