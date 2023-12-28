8 лучших онлайн-сервисов, которые могут переводить видео

DownSub

Популярный онлайн-сервис DownSub широко известен благодаря возможности быстрой загрузки субтитров для видео с YouTube, Vimeo, TED и еще около 30 популярных платформ.

При вставке ссылки автоматически создаются субтитры на оригинальном языке, а затем легко переводятся на 125 других языков всего в один клик. Полученный результат удобно хранить в качестве файла субтитров SRT или обычного текстового документа TXT.

DownSub полностью бесплатен и не имеет никаких ограничений в использовании.

SubDown (фото: Wikigain)

Rask AI

Мощная платформа для перевода и дубляжа позволяет загрузить видеоролик или аудиофайл, чтобы получить голосовой или текстовый перевод на более чем 130 языках мира.

Rask AI имеет функцию точного клонирования голоса, позволяя вам или персонажам в ваших видео общаться на разных языках. Алгоритмы нейросети способны распознавать количество и пол участников разговора, различать их высказывания и озвучивать их подходящим образом.

Для улучшения качества озвучки можно внести коррективы в перевод или загрузить собственные субтитры, которые будут автоматически озвучены.

Сервис предоставляет бесплатный пробный период, в рамках которого пользователи могут скачать до трех одноминутных видеороликов. Для дальнейшего использования требуется оформление подписки.

Минимальный план включает 25 минут перевода в месяц, после чего взимается плата в размере 2 доллара за каждую дополнительную минуту.

Форма перевода: голос, субтитры.

Цена: от 49 долларов в месяц.

Rask AI (фото: Capterra)

HeyGen

Генеративная нейросеть, известная многим благодаря переозвученным мемам и фрагментам из культовых фильмов. Она разработана для создания мультиязыкового контента на основе предварительно созданных шаблонов, включающих сотни цифровых аватаров. Этот сервис пригодится для разработки промо-роликов, обучающих видео, презентаций и рекламных материалов.

HeyGen поддерживает перевод на 40 языков с использованием более 300 различных голосов или клонирование оригинального голоса с возможностью синхронизации с движениями губ.

После использования бесплатного кредита, равного 1 минуте видео, HeyGen предлагает приобрести подписку. Базовый план включает в себя 90 кредитов в месяц, автоматическую генерацию субтитров и приоритетную обработку без ожидания в очереди.

Форма перевода: голос.

Цена: от 24 долларов в месяц.

HeyGen (gif: HeyGen Labs)

Veed

Veed представляет собой популярный онлайн-видеоредактор с разнообразными дополнительными функциями. Среди них следует выделить озвучку текстового сценария, перевод речи и автоматическое добавление субтитров на разных языках. Этот сервис отличается высокой точностью перевода, возможностью редактирования и загрузки субтитров, а также базовым монтажом и применением эффектов.

В бесплатной версии Veed предоставляется доступ к 30 минутам перевода в месяц через субтитры, с ограничением на общий объем файлов до 1 ГБ. При подписке на минимальный тарифный план лимит увеличивается вдвое, а также появляется возможность экспорта видео в разрешении 1080p с максимальной продолжительностью 25 минут.

Форма перевода: голос, субтитры.

Цена: от 12 долларов в месяц.

Veed (фото: Eddy Balle)

KapWing

Это популярная онлайн-платформа для редактирования видео, предлагающая удобные опции добавления субтитров с переводом на 70 языков и синтеза речи из текста, включая дубляж и клонирование голоса на 20 языках. Все эти функции легко доступны в несколько кликов прямо на сайте.

Пользователи могут улучшить аудио, настроить размер и внешний вид субтитров, а также совместно работать над проектами с коллегами.

В бесплатной версии аккаунта предоставляется доступ к 10 минутам генерации субтитров и синтезу речи. Видео содержат водяной знак, ограниченный по длительности до 4 минут и имеющий разрешение 720p.

За 16 долларов в месяц юзеры получают расширенные лимиты в 300 минут, увеличенную длительность до 2 часов и завышенное качество видео до 4K.

Форма перевода: голос, субтитры.

Цена: бесплатно или от 16 долларов в месяц.

KapWing (фото: KapWing)

EasySub

EasySub представляет собой нейросетевой генератор субтитров, автоматически распознающий язык и превращающий его в текст более чем на 150 языках. Сервис обеспечивает удобную загрузку и редактирование субтитров с возможностью импорта как локальных файлов, так и онлайн видео с YouTube и других платформ.

Результат можно загрузить в форматах TXT, ASS и SRT, а также экспортировать видео в соответствии с готовыми шаблонами для публикации на YouTube, TikTok и других социальных сетях.

Бесплатный доступ к сервису предоставляется с ограничением в 30 минут перевода в месяц, при этом загрузка файлов субтитров возможна за 1 доллар за каждую минуту видео. Начальная подписка включает в себя 3 часа перевода за 9 долларов в месяц с неограниченной возможностью экспорта.

Форма перевода: субтитры.

Цена: бесплатно или от 9 долларов в месяц.

EasySub (фото: EasySub)

ElevenLabs Video Translator

Интегрированный инструмент дубляжа на основе машинного обучения позволяет транскрибировать текст в язык и затем переводить его на 29 языках с сохранением тембра и интонации, даже при наличии нескольких дикторов. Исходный материал можно загрузить в формате аудио или видеофайла, а также по ссылкам YouTube, TikTok или Vimeo.

Весь процесс максимально автоматизирован: после загрузки достаточно выбрать целевой язык, немного подождать, а затем скачать готовый результат.

ElevenLabs имеет бесплатную версию, однако с жестким лимитом 10 000 символов для реплик в месяц и ограниченным выбором из трех голосов. За 5 долларов в месяц пользователи получают повышенный лимит в 30 000 символов, доступ к 10 голосам, а также поддержку функции клонирования языка и возможность коммерческого использования контента.

Форма перевода: голос.

Цена: бесплатно или от 5 долларов в месяц.

ElevenLabs Video Translator (фото: Medium)

Flixier

Flixier является еще одним онлайн-редактором, специализированным на создании вебинаров, курсов и маркетинговых видео, включающий встроенный генератор субтитров и их переводчик. Благодаря этим функциям легко осуществить локализацию контента более чем на 30 языках, делая его более доступным.

Просто загрузите видео с устройства или по ссылке, выберите целевой язык, и при необходимости настройте внешний вид текста и сохраните результат.

Ограничения бесплатной версии сервиса включают в себя: 10 минут видео в месяц, экспорт в качестве 720p, базовый набор переходов и графики. Минимальная подписка снимает эти ограничения, увеличивает лимит времени до 300 минут видео и 60 минут субтитров в месяц, а также повышает качество до 1080p.

Форма перевода: субтитры.

Цена: бесплатно или от 14 долларов в месяц.

Flixier (фото: Flixier)