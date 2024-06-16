8 лучших ингредиентов для ухода за кожей, которые помогут избавиться от морщин

8 лучших ингредиентов по уходу за кожей от морщин

Ретинол

Доктор медицинских наук, пластический хирург из Гарвардского университета и университета Джона Хопкинса Барт Качнярц советует самый популярный ингредиент по уходу за кожей против старения: ретинол, формы ретиноида.

Эта производная витамина А ускоряет выработку коллагена и обновление клеток, разглаживает кожу и разглаживает морщины. Начните с низкой концентрации и постепенно увеличивайте, если кожа не отреагирует аллергией. использовать солнцезащитный крем после использования ретинола", – сказал он.

Витамин С

Также Качнярц отмечает, что ваш ежедневный уход за кожей должен также включать витамин С.

"Этот антиоксидант защищает кожу от солнечных лучей и свободных радикалов, одновременно способствуя выработке коллагена. Он доступен в сыворотках, лосьонах и кремах и в целом безопасен для любой кожи. типов, но у некоторых может вызвать жжение или раздражение", - отметил он.

Продукты с антиоксидантами, такие как витамин С, помогут предотвратить разрушение свободными радикалами коллагена на вашем лице, что приводит к дряблости кожи.

Гилауроновая кислота

Другим ингредиентом, который поможет скрыть морщины, является гиалуроновая кислота, говорит Кахнярц.

Она также широко используется в средствах по уходу за кожей против старения в качестве местного увлажняющего ингредиента.

"Этот увлажнитель притягивает влагу к коже, разглаживает ее и уменьшает морщины. Доступен в виде сывороток, лосьонов и кремов, он нежен для большинства типов кожи", - говорит врач.

Нинциамид

Выбор средств по уходу за кожей, содержащих ниацинамид, также может принести значительные преимущества красоте вашей кожи.

Ниацинамид является одним из ингредиентов многих средств по уходу за кожей, которые осветляют кожу, предотвращают признаки старения и лечат такие состояния, как экзема или угри.

Пептиды

Пептиды - еще один идеальный ингредиент для восстановления возрастных повреждений кожи.

"Эти короткие аминокислотные цепи помогают в создании коллагена и эластина, улучшая эластичность кожи и уменьшая морщины", - говорит Качнярц.

Фактически, согласно одному исследованию 2020 года, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, вы можете увидеть результаты за рекордно короткое время. Это исследование оценивало преимущества пептидов против морщин путем анализа изменений кожи у 22 здоровых азиатских женщин-добровольцев старше 40 лет. В результате через две недели наблюдалось значительное разглаживание морщин кожи на всех пяти участках.

Как избавиться от морщин (фото: shutterstock.com)

Альфа-гидроксикислоты (AHA)

Они являются еще одним полезным дополнением к вашей процедуре по уходу за кожей против старения.

"Эти химические эксфолианты удаляют омертвевшие клетки кожи, делая кожу более гладкой и младшей", - говорит Качнярц.

Однако они могут вызвать сухость, шелушение и красноту», то есть важно увлажнять и использовать солнцезащитный крем после них.

Бета-гидроксикислоты (BHA)

Так же эффективны в удалении отмерших клеток кожи с пор, предотвращая появление высыпаний и уменьшая морщинки.

Продукты, содержащие BHA, особенно полезны для людей с жирной кожей, поскольку они помогают уменьшить выработку сала и накопление кожного сала и уменьшить вероятность появления прыщей.

Сквалан

Косметологи предлагают использовать питательное масло как последний шаг в вашем режиме ухода за кожей, поскольку оно может зафиксировать другие продукты, которые вы использовали, и предотвратить потерю влаги.

В частности, советуют масло со скваланом.

Сквалан - это ингредиент, известный тем, что имитирует естественную кожную жирность, поэтому его идеально применять на коже независимо от ее типа.