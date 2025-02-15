8 самых дорогих фото в истории: почему они стоят сотни тысяч долларов

Первое фото в истории (Вид из окна в Ле Гра, 1826)

Фотография Жозефа Нисефора Ньепса, сделанная в 1826 году, является старейшим сохранившимся изображением, созданным с помощью гелиографии. Она изображает вид из окна его дома во Франции. Из-за своей уникальности, это фото считается бесценным. Если оно когда-то будет продано, его стоимость оценивают в более 3 миллионов долларов.

(фото: Википедия)

Первое аэрофото (Бостон, 1860)

Это фото Джеймса Уоллеса Блэка из Бостона, сделанное с аэростата в 1860 году, является первым аэрофото в истории фотографии. Сохранилось лишь несколько копий этого снимка. Его стоимость оценивается в 150 000 долларов благодаря исторической значимости. Это изображение уважают за революционную перспективу и значение в истории фотографии.

(фото: Википедия)

Первый полет братьев Райт (1903)

Это знаковое фото первого в мире моторного полета братьев Райт на Китти-Хок в 1903 году имеет огромную историческую и техническую ценность. Коллекционеры и энтузиасты авиации оценивают его стоимость от 100 000 до 200 000 долларов. Связь с величайшим достижением человечества повышает его статус как коллекционного объекта. Этот снимок является символом прогресса в истории авиации.

(фото: Википедия)

Отплытие "Титаника" из Саутгемптона (1912)

Это фото изображает отплытие "Титаника" из Саутгемптона на его смертельном первом рейсе. Стоимость этого снимка оценивается от 75 000 до 150 000 долларов из-за связи с одной из крупнейших морских катастроф в истории. Коллекционеры предметов, связанных с "Титаником", высоко ценят это фото. Его редкость и связь с трагедией делают его очень желанным.

(фото: Википедия)

Первая высадка на Луну (Нил Армстронг, 1969)

Это знаковое фото первого шага Нила Армстронга на Луне имеет огромную ценность благодаря своей связи с миссией "Аполлон-11". Оригинальные копии этого фото оцениваются в 50 000 - 100 000 долларов. Важность этого события в истории космических исследований делает этот снимок очень желанным для коллекционеров. Он является символом одного из величайших достижений человечества.

(фото: Википедия)

Катастрофа "Гинденбурга" (1937)

Фото взрыва дирижабля "Гинденбург" в 1937 году является одним из самых известных снимков катастроф. Его стоимость оценивается от 80 000 до 150 000 долларов. Связь с важным историческим событием и драматическое изображение трагедии делают этот снимок очень желанным для коллекционеров. Этот снимок стал символом одной из крупнейших катастроф в авиации.

(фото: Википедия)

Падение Берлинской стены (1989)

Это фото, фиксирующее момент разрушения Берлинской стены, символизируя конец Холодной войны. На изображении люди празднуют, разрушая стену, разделявшую Германию десятилетиями. Оригинальные копии этого фото оцениваются от 50 000 до 100 000 долларов благодаря важности этого события в истории. Этот снимок является сильным эмоциональным символом глобальных изменений.

(фото: Википедия)

Первое подводное фото (1899)

Это первое подводное фото, сделанное Луисом Бутаном у побережья Франции. На нем изображена морская жизнь и ныряльщиков, использующих новейшие техники подводной фотографии. Его научное и историческое значение повышает ценность этого снимка, стоимость которого может составлять от 100 000 до 200 000 долларов.

(фото: Википедия)