8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять гроші

Восьмирічна Крістіна Булаївська з Вінниці усе літо співає просто неба, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Дівчинка вже встигла зібрати понад 24 тисячі гривень.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вже два місяці 8-річна дівчинка співає на вінницьких площах та поруч торгових центрів та збирає гроші для військових.
"Все почалось з дистанційного навчання, кожної п’ятниці ми з моєю вчителькою з вокалу говорили, що ми робимо це задля перемоги. І тоді я вирішила співати для захисників. Наші захисники ризикують своїм життям, здоров’ям", - розповіла дівчинка.
Крістіна Булаївська співає на вулиці, щоб зібрати гроші для ЗСУ (скрін з відео)
Репертуар Крістіни складається лише з патріотичних пісень. Вона їх шукала та вибирала самотужки: "Зупиніть війну", "Моя сорочка вишиванка" і "Боже великий єдиний".
Коли вчергове дівчинка збиралася йти збирати гроші, вона брала плакат, який малювала разом з мамою, і коробку для грошей. Дощ на вулиці її не зупиняє. Маленька волонтерка цього разу зібрала трохи понад 300 гривень.
"Хочемо передати гроші Соломії Вітвіцькій. Саме їй, тому, що вона така добра і вона не тільки допомагає захисникам, та ще й дбає за діток з "Охматдиту", - говорить дівчинка.
За словами Соломії Вітвіцької, для усіх українців зараз важлива перемога, навіть діти хочуть її швидше наблизити.
"Я пам’ятаю, коли отримала повідомлення від мами Крістіни і ще довго не могла оговтатися. Розчулюють наші українські діти, неможливо стримати ні емоцій, ні сліз", - сказала вона.
Зібрані кошти телеведуча покладе на свій благодійний рахунок та згодом витратить їх на автомобіль та дрони для захисників України. За словами Вітвіцької, саме цього зараз військові потребують найбільше.
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