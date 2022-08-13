8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять гроші

Вже два місяці 8-річна дівчинка співає на вінницьких площах та поруч торгових центрів та збирає гроші для військових.

"Все почалось з дистанційного навчання, кожної п’ятниці ми з моєю вчителькою з вокалу говорили, що ми робимо це задля перемоги. І тоді я вирішила співати для захисників. Наші захисники ризикують своїм життям, здоров’ям", - розповіла дівчинка.

Крістіна Булаївська співає на вулиці, щоб зібрати гроші для ЗСУ (скрін з відео)

Репертуар Крістіни складається лише з патріотичних пісень. Вона їх шукала та вибирала самотужки: "Зупиніть війну", "Моя сорочка вишиванка" і "Боже великий єдиний".

Коли вчергове дівчинка збиралася йти збирати гроші, вона брала плакат, який малювала разом з мамою, і коробку для грошей. Дощ на вулиці її не зупиняє. Маленька волонтерка цього разу зібрала трохи понад 300 гривень.

"Хочемо передати гроші Соломії Вітвіцькій. Саме їй, тому, що вона така добра і вона не тільки допомагає захисникам, та ще й дбає за діток з "Охматдиту", - говорить дівчинка.

Крістіна Булаївська з мамою (скрін з відео)

За словами Соломії Вітвіцької, для усіх українців зараз важлива перемога, навіть діти хочуть її швидше наблизити.

"Я пам’ятаю, коли отримала повідомлення від мами Крістіни і ще довго не могла оговтатися. Розчулюють наші українські діти, неможливо стримати ні емоцій, ні сліз", - сказала вона.

Зібрані кошти телеведуча покладе на свій благодійний рахунок та згодом витратить їх на автомобіль та дрони для захисників України. За словами Вітвіцької, саме цього зараз військові потребують найбільше.