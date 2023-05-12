8 кулинарных привычек, за которые можно расплатиться здоровьем

Моем сырое мясо

Дело в том, что в процессе мытья бактерии вместе с водой переносятся на раковину, стол и другие поверхности. Если на куске мяса нет видимых следов грязи, то не мойте его. Опасность в том, что под струей воды бактерии распространяются на всей поверхности раковины. Это - прямой путь к пищевому отравлению.

Пробуем еду, чтобы проверить, не испортилась ли она

Ни по вкусу, ни по внешнему виду, ни по запаху вы не обнаружите все вредные бактерии. Но даже небольшое количество испорченной пищи может вызвать серьезное отравление. Если у вас появились хоть малейшие подозрения в пригодности продукта, лучше выбросьте его.

Охлаждаем пищу перед тем, как убрать ее в холодильник

Не оставляйте еду на столе дольше двух часов или одного часа (особенно летом). Патогенные бактерии очень быстро размножаются в скоропортящихся продуктах при температуре от 4 до 60 градусов.

Кладем еду на тарелку, где лежало сырое мясо

Никогда не допускайте, чтобы сырое мясо и рыба соприкасались с другими продуктами. Когда бактерии из них попадут на готовую пищу, это может привести к пищевому отравлению. Для сырых и готовых продуктов всегда используйте отдельные тарелки, разделочные доски и ножи.

Размораживаем продукты при комнатной температуре

Вредные пищевые бактерии очень быстро размножаются, поэтому всегда размораживайте мясо только в холодильнике или микроволновке.

Пробуем сырое тесто

Никогда не ешьте сырые яйца ни в коем виде. В них может содержаться бактерия сальмонелла или другие вредные микроорганизмы. Даже если в тесте нет яиц, его нельзя есть. Ведь в муке могут присутствовать кишечные палочки, провоцирующие пищевые отравления.

Добавляем маринад от сырого мяса в готовые блюда

Никогда не используйте оставшийся от сырого мяса маринад с уже готовой пищей. Если хотите использовать его в качестве соуса, прокипятите.

Недовариваем мясо, рыбу и яйца

Еда безопасна только после того, как ее обработали при высокой температуре. Чтобы продукты не остались недоваренными или недожаренными, используйте при приготовлении кухонный термометр. Ведь на глаз можно недооценить все риски.