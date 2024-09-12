8 крутых мест, которые могли бы посетить будущие марсианские туристы

Гора Олимп

Олимп Монс является самым экстремальным вулканом в Солнечной системе. Расположенный в вулканическом регионе Тарсис, он примерно такого же размера, как штат Аризона, согласно NASA.

Его высота в 16 миль (25 километров) делает его почти в три раза выше горы Эверест, которая составляет около 5,5 миль (8,9 км) в высоту.

Олимп Монс является гигантским щитовым вулканом, который образовался после того, как лава медленно стекала по его склонам. Это означает, что гора, вероятно, будет легкой для восхождения будущих исследователей, так как ее средний уклон составляет всего 5 процентов.

На ее вершине находится впечатляющая впадина шириной около 53 миль (85 км), образованная магматическими камерами, которые потеряли лаву (вероятно, во время извержения) и обрушились.

Гора Олимп (фото: NASA/MOLA Science Team)

Вулканы Тарсиса

Тарсис является домом для 12 гигантских вулканов в зоне шириной примерно 2500 миль (4000 км). Как и гора Олимп, эти вулканы, как правило, намного больше, чем на Земле, предположительно потому, что Марс имеет более слабое гравитационное притяжение, что позволяет вулканам расти выше.

Вулканы Тарсиса (фото: NASA)

Долины Маринер

Марс не только является домом для крупнейшего вулкана Солнечной системы, но также и для крупнейшего каньона. Valles Marineris имеет длину примерно 1850 миль (3000 км). Это примерно в четыре раза длиннее Большого Каньона, длина которого составляет около 500 миль (800 км).

Исследователи не уверены, как образовался Valles Marineris, но существует несколько теорий о его формировании. Многие ученые предполагают, что когда образовался регион Тарсис, он способствовал росту Valles Marineris.

Лава, движущаяся через вулканический регион, толкала кору вверх, что привело к разлому коры в других регионах. Со временем эти трещины превратились в Valles Marineris.

Долины Маринер (фото: NASA)

Северный и Южный полюса

Марс имеет две ледяные области на своих полюсах с немного разным составом. Северный полюс был изучен вблизи посадочным модулем Phoenix в 2008 году, в то время как наблюдения над южным полюсом происходят с орбиты.

Зимой температуры возле обоих полюсов настолько суровы, что углекислый газ конденсируется из атмосферы в лед на поверхности.

Процесс начинается летом, когда углекислый газ сублимируется обратно в атмосферу. Углекислый газ полностью исчезает в северном полушарии, оставляя после себя ледяную шапку из водяного льда.

Но часть льда из углекислого газа остается в южной атмосфере. Все это движение льда оказывает огромное влияние на марсианский климат, производя ветры и другие эффекты.

Северный полюс Марса (фото: NASA)

Кратер Гейла и гора Шарп

Кратер Гейла, прославившийся посадкой марсохода Curiosity в 2012 году, является местом обширных свидетельств существования воды в прошлом.

Curiosity наткнулась на русло ручья в течение нескольких недель после посадки и обнаружила более обширные доказательства наличия воды на протяжении всего своего путешествия по дну кратера.

Одним из более интересных находок Curiosity было обнаружение сложных органических молекул в этом регионе в нескольких случаях. Результаты, опубликованные в 2018 году, объявили, что эти органические вещества были обнаружены внутри 3,5-миллиардных скал.

Одновременно с результатами органических исследований ученые объявили, что марсоход также обнаружил изменения концентрации метана в атмосфере в течение сезонов. Метан является элементом, который может быть произведен микробами, а также геологическими явлениями, поэтому неясно, является ли это признаком жизни.

Кратер Гейла и гора Шарп (фото: NASA)

Медузовые ямы

Медуза Фоссае является одним из самых странных мест на Марсе, и некоторые даже предполагают, что оно содержит доказательства какого-то крушения НЛО. Более вероятное объяснение заключается в том, что это огромное вулканическое месторождение, примерно одна пятая размера Соединенных Штатов.

Со временем ветер вылепил из камней некоторые красивые формации. Но ученым потребуется больше исследований, чтобы узнать, как образовались эти вулканы.

Исследование 2018 года предположило, что образование могло появиться из чрезвычайно огромных вулканических извержений, происходящих сотни раз в течение 500 миллионов лет. Эти извержения могли бы согреть климат Красной планеты, поскольку парниковые газы от вулканов дрейфовали в атмосферу.

Медузовые ямы (фото: ESA)

Повторяющиеся линии склона в кратере Хейла

На Марсе существуют странные образования, называемые линиями склонов сезонного характера (recurring slope lineae, RSL). Они, как правило, появляются на склонах крутых кратеров в теплое время года. Однако разгадать их природу пока нелегко.

На представленных изображениях кратера Хейла (а также других объектов) показаны участки, где спектроскопия обнаружила признаки гидратации (наличия воды).

В 2015 году NASA первоначально заявило, что гидратированные соли должны быть признаками текущей воды на поверхности. Однако более поздние исследования показали, что RSL могут образовываться из атмосферной воды или сухих потоков песка.

На самом деле, чтобы понять истинную природу RSL, нам, возможно, придется подобраться к ним поближе. Но тут возникает проблема: если RSL действительно являются домом для инопланетных микробов, мы не хотели бы подходить слишком близко из-за риска заражения.

Пока NASA выясняет, как проводить исследования в соответствии с протоколами по защите планет, будущим туристам, возможно, придется любоваться этими загадочными образованиями издалека, используя бинокли.

Линии склона в кратере Хейла (фото: NASA)

"Призрачные дюны"

Сегодня Марс является планетой, в основном сформированной ветром, поскольку вода испарилась, когда его атмосфера стала тоньше. Но мы можем видеть обширные доказательства существования воды в прошлом, такие как регионы "призрачных дюн", найденные в Ноктис Лабиринт и бассейне Хеллас.

Исследователи говорят, что эти регионы когда-то содержали дюны высотой в десятки метров. Позже дюны были затоплены лавой или водой, что сохранило их основания, в то время как вершины размыло.

Старые дюны показывают, как раньше дули ветры на древнем Марсе, что в свою очередь дает климатологам некоторые подсказки о древней среде Красной планеты. В еще более захватывающем повороте событий, в защищенных районах этих дюн могут прятаться микробы, в безопасности от радиации и ветра, которые в противном случае могли бы унести их.

"Призрачные дюны" (фото: NASA)