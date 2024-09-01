6 упражнений с фитнес-резинкой для похудения и упругих ягодиц
Фитнес-резинки уже несколько лет являются одними из самых популярных орудий для тренировок. Они помогают прекрасно активизировать ягодичные мышцы и бедра. Упражнения с такой резинкой помогут эффективно накачать крепкие ягодицы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Ягодичный мостик
Наденьте вокруг бедер резинку и лягте на спину на коврик, а руки положите по бокам.
Ноги прижмите к ягодицам. Сожмите ягодичные мышцы и поднимите бедра вверх, удерживая шею на земле.
Достигнув вершины, задержитесь в этом положении на несколько секунд.
Выполните до 5 подходов по 15-20 повторений.
Ягодичный мостик (фото: eatthis.com)
Приседания
Натяните резинку на бедрах. Руки сомкните в кулак перед собой и медленно приседайте, расставив ноги на ширине плеч. Упражнение привлекает мышцы ног, бедер и ягодиц.
Выполните от 3 до 5 подходов по 10-12 повторений.
Приседания (фото: eatthis.com)
Выпады
Поставьте переднюю ногу на пол и сделайте шаг назад второй.
Согните колени и опуститесь в выпад, пока колено не зависнет над землей.
Проделайте от 3 до 5 подходов по 10-12 повторений на каждую сторону.
Выпады (фото: кадр с видео)
Шаг в сторону
Встаньте прямо, а ноги поставьте на ширину плеч. Резинку растяните между ног, отставьте ногу широко в сторону.
Поверните ногу в исходное положение. Повторите на другую сторону.
Выполните от 10 до 15 повторений, чередуя шаги из стороны в сторону.
Шаг в сторону (фото: eatthis.com)
Боковые подъемы
Лягте на пол на бок, опираясь на руку на локте. Резинку растяните на бедрах.
Поднимите колени под углом 90 градусов и опускайте верхнюю ногу, затем повторите на другой стороне.
Убедитесь, что стопы остаются вместе, когда вы поворачиваете верхнюю ногу.
Боковые подъемы (фото: eatthis.com)
Махи ногой вверх
Встаньте на пол на колени и локти. Резинку растяните над коленями.
Поочередно приподнимайте одну ногу вверх, сохраняя прямую спину.
Проделайте от 3 до 5 подходов по 10-15 повторений на каждую сторону.
Махи ногой вверх (фото: eatthis.com)
Ранее мы сообщали о 5 упражнениях на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сожжения калорий.
Также мы писали, какие упражнения помогут проверить уровень физической подготовки.