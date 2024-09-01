6 упражнений с фитнес-резинкой для похудения и упругих ягодиц

Фитнес-резинки уже несколько лет являются одними из самых популярных орудий для тренировок. Они помогают прекрасно активизировать ягодичные мышцы и бедра. Упражнения с такой резинкой помогут эффективно накачать крепкие ягодицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Ягодичный мостик

Наденьте вокруг бедер резинку и лягте на спину на коврик, а руки положите по бокам.

Ноги прижмите к ягодицам. Сожмите ягодичные мышцы и поднимите бедра вверх, удерживая шею на земле.

Достигнув вершины, задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Выполните до 5 подходов по 15-20 повторений.

Ягодичный мостик (фото: eatthis.com)

Приседания

Натяните резинку на бедрах. Руки сомкните в кулак перед собой и медленно приседайте, расставив ноги на ширине плеч. Упражнение привлекает мышцы ног, бедер и ягодиц.

Выполните от 3 до 5 подходов по 10-12 повторений.

Приседания (фото: eatthis.com)

Выпады

Поставьте переднюю ногу на пол и сделайте шаг назад второй.

Согните колени и опуститесь в выпад, пока колено не зависнет над землей.

Проделайте от 3 до 5 подходов по 10-12 повторений на каждую сторону.

Выпады (фото: кадр с видео)

Шаг в сторону

Встаньте прямо, а ноги поставьте на ширину плеч. Резинку растяните между ног, отставьте ногу широко в сторону.

Поверните ногу в исходное положение. Повторите на другую сторону.

Выполните от 10 до 15 повторений, чередуя шаги из стороны в сторону.

Шаг в сторону (фото: eatthis.com)

Боковые подъемы

Лягте на пол на бок, опираясь на руку на локте. Резинку растяните на бедрах.

Поднимите колени под углом 90 градусов и опускайте верхнюю ногу, затем повторите на другой стороне.

Убедитесь, что стопы остаются вместе, когда вы поворачиваете верхнюю ногу.

Боковые подъемы (фото: eatthis.com)

Махи ногой вверх

Встаньте на пол на колени и локти. Резинку растяните над коленями.

Поочередно приподнимайте одну ногу вверх, сохраняя прямую спину.

Проделайте от 3 до 5 подходов по 10-15 повторений на каждую сторону.