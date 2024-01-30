7 полезных Android-жестов, о которых вы могли даже не догадываться

Телефоны Android поддерживают несколько типов действий или жестов на сенсорном экране, таких как двойное касание, пролистывание, длительное нажатие, сведение пальцев. Они помогают улучшить взаимодействие с пользователем и делают использование устройства более увлекательным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт We The Geek, который связан с технологиями.
Двойное нажатие, увеличение и уменьшение масштаба изображения не слишком удобно для пользователя, если у вас свободен только один палец.
Для этого действия вы можете использовать другой жест, например, дважды нажмите на изображение и не отпускайте палец при втором нажатии, а просто перетаскивайте вверх и вниз, чтобы выполнить действие. Эта же функция работает и в Картах Google.
По умолчанию Карты Google имеют вид эстакады, что очень полезно для обычной навигации или вождения. Но как только вы попадете в густонаселенную местность, этот вид по умолчанию, вероятно, не поможет. Чтобы получить 3D-изображение, вам просто нужно провести двумя пальцами вверх/вниз по картам Google.
Возможно, вы часто используете Chrome на своем мобильном устройстве Android, и у вас может быть открыто несколько вкладок. Благодаря опции в в правом верхнем углу вы можете переключаться с одной на другую.
Самый простой способ сделать это быстрее - провести пальцем, как вы делаете это с фотографиями в галерее. Просто зайдите в адресную строку и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключаться между открытыми вкладками в Chrome.
Удаление всего сообщения долгим нажатием кнопки возврата может занимать много времени. Используя простой жест, вы можете удалить весь текст за один раз.
Нажмите кнопку Backspace и сразу же проведите пальцем влево. Он выделит слова, и как только вы поднимете палец, выбранная часть будет мгновенно удалена.
Удаление длинных предложений за один раз (gif: We The Geek)
Часто появляется проблема, когда вам приходится писать контент, используя комбинацию цифр, символов и букв. Каждый раз, когда надо вводить что-либо из этого, вам нужно нажмать кнопку "цифры/символы", а затем снова вернуться к алфавиту.
Но с помощью удивительного жеста, который предлагает вам клавиатура Google, вы можете просто нажать и удерживать клавишу с символом и перетащить ее на нужную букву, цифру или символ на странице цифр и символов.
Жест поможет вам увеличить или уменьшить масштаб. Чтобы его включить, нужно зайти в настройки Android Mobile и выбрать опцию "Специальные возможности". Дальше надо найти жест увеличения и включить его. Как только переключатель включится, он мгновенно начнет работать.
Вам нужно трижды нажать в любом месте - будь то на главном экране, веб-сайте, фотографиях, видео где угодно - оно автоматически увеличится.
С помощью быстрых настроек у вас есть различные переключатели, такие как WI-FI, Местоположение, Bluetooth, Яркость и т. д. Просто проведите двумя пальцами вниз, чтобы мгновенно открыть всю панель быстрых настроек. Хотя это и не решает серьезных проблем, но коэффициент удовлетворенности довольно хороший.
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