7 полезных Android-жестов, о которых вы могли даже не догадываться

Увеличение и уменьшение масштаба с помощью касания

Двойное нажатие, увеличение и уменьшение масштаба изображения не слишком удобно для пользователя, если у вас свободен только один палец.

Для этого действия вы можете использовать другой жест, например, дважды нажмите на изображение и не отпускайте палец при втором нажатии, а просто перетаскивайте вверх и вниз, чтобы выполнить действие. Эта же функция работает и в Картах Google.

Использование двух пальцев для просмотра в 3D

По умолчанию Карты Google имеют вид эстакады, что очень полезно для обычной навигации или вождения. Но как только вы попадете в густонаселенную местность, этот вид по умолчанию, вероятно, не поможет. Чтобы получить 3D-изображение, вам просто нужно провести двумя пальцами вверх/вниз по картам Google.

Использование двух пальцев для просмотра в 3D (фото: javorsky.sk)

Быстрое переключение вкладки в браузере Chrome

Возможно, вы часто используете Chrome на своем мобильном устройстве Android, и у вас может быть открыто несколько вкладок. Благодаря опции в в правом верхнем углу вы можете переключаться с одной на другую.

Самый простой способ сделать это быстрее - провести пальцем, как вы делаете это с фотографиями в галерее. Просто зайдите в адресную строку и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключаться между открытыми вкладками в Chrome.

Быстрое переключение вкладки в браузере Chrome (фото: We The Geek)

Удаление длинных предложений за один раз

Удаление всего сообщения долгим нажатием кнопки возврата может занимать много времени. Используя простой жест, вы можете удалить весь текст за один раз.

Нажмите кнопку Backspace и сразу же проведите пальцем влево. Он выделит слова, и как только вы поднимете палец, выбранная часть будет мгновенно удалена.

Удаление длинных предложений за один раз (gif: We The Geek)

Быстрое переключение между цифрами и символами

Часто появляется проблема, когда вам приходится писать контент, используя комбинацию цифр, символов и букв. Каждый раз, когда надо вводить что-либо из этого, вам нужно нажмать кнопку "цифры/символы", а затем снова вернуться к алфавиту.

Но с помощью удивительного жеста, который предлагает вам клавиатура Google, вы можете просто нажать и удерживать клавишу с символом и перетащить ее на нужную букву, цифру или символ на странице цифр и символов.

Быстрое переключение между цифрами и символами (фото: We The Geek)

Тройное нажатие для увеличения

Жест поможет вам увеличить или уменьшить масштаб. Чтобы его включить, нужно зайти в настройки Android Mobile и выбрать опцию "Специальные возможности". Дальше надо найти жест увеличения и включить его. Как только переключатель включится, он мгновенно начнет работать.

Вам нужно трижды нажать в любом месте - будь то на главном экране, веб-сайте, фотографиях, видео где угодно - оно автоматически увеличится.

Тройное нажатие для увеличения (фото: We The Geek)

Двойной свайп вниз от границы экрана

С помощью быстрых настроек у вас есть различные переключатели, такие как WI-FI, Местоположение, Bluetooth, Яркость и т. д. Просто проведите двумя пальцами вниз, чтобы мгновенно открыть всю панель быстрых настроек. Хотя это и не решает серьезных проблем, но коэффициент удовлетворенности довольно хороший.

Двойной свайп вниз от границы экрана (фото: We The Geek)